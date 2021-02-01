快訊

黃金頻位52台可望花落華視！中嘉撤件寰宇 NCC證實回應了

部桃醫感染再掀口罩購買潮？ 北市藥局：這個賣到缺貨

「你們辛苦了！」 警政署長陳家欽慰勉基層

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

警方加強重要節日安全維護工作及農曆春節前夕，警政署長陳家欽今天到苗栗縣警察局大湖分局，慰勉協勤民力及基層員警執行勤務「你們辛苦了！」 ，並頒贈慰問金，員警都揪甘心。

春節連續假期正值苗栗縣大湖草莓產季，及泰安溫泉區旺期，大湖分局交通疏導工作吃重，陳家欽今天特別到大湖分局慰勉，大湖分局長廖志明簡報指出，警方將運用空拍機、即時影像，另製作LINE官方帳號供民眾清楚掌握路段車況，規畫調撥車道，機動彈性完成任務。

陳家欽面對面與第一線基層同仁座談，並頒發金牛紅包增添喜氣，紅包上印有「金牛角」意指突破萬難、事事迎刃而解，紅包背面亦印有「勤務平安」字眼，期勉大家在崗位上做好治安放心，交通順心，民眾安心等3心，讓民眾過好年。

警政署長陳家欽今天到苗栗縣警察局大湖分局，慰勉協勤民力及基層員警辛苦。圖／大湖警察分局提供
警政署長陳家欽今天到苗栗縣警察局大湖分局，慰勉協勤民力及基層員警辛苦。圖／大湖警察分局提供
警政署長陳家欽今天到苗栗縣警察局大湖分局，慰勉協勤民力及基層員警辛苦。圖／大湖警察分局提供
警政署長陳家欽今天到苗栗縣警察局大湖分局，慰勉協勤民力及基層員警辛苦。圖／大湖警察分局提供

陳家欽 紅包

延伸閱讀

警政署長陳家欽南下彰化 慰問殉職警員薛定岳遺眷

高市警局長劉柏良有意提前退休？手機關機 幕僚指心情想必不佳

撤換高市警長劉柏良引議論 陳致中也鳴不平

花蓮警寒天追檳榔賊猝死 竊嫌5小時落網頻說抱歉

相關新聞

女童怨沒吃到肉還被老師打頭 民眾開直播爆多名學童曾被打

新北市蘆洲一家幼兒園昨日傳出有4歲學童遭一名M姓教師當眾毆打頭部，未料事件爆發後，今日又有多名家長出面指控孩子也曾遭該名...

么兒轉普通病房 5寶爸願意接受前雇主51K工作

台中市江姓男子育有5名年幼兒女，日前為了沒錢讓女兒看病上網賣嬰兒車籌錢的事蹟曝光後，引起社會關注。他7月大的么兒，上個月...

影／辯稱「趕末班車」...男子未量體溫搭台鐵 還飆國罵

一名男子昨晚在搭乘台鐵末班車時，拒絕驗票，也拒絕量測體溫，甚至在站務人員上車規勸時，還爆粗口、作勢揮拳，與站務人員起爭執...

詐騙車手黑吃黑 深夜遭人押走險小命不保

新北一名黃姓男子曾任詐騙集團車手，收了21萬元現金後，竟黑吃黑獨吞，結果被人強押簽下30萬元本票，也害父親受到牽連，險些...

春節前網路詐騙多 警方：匯1萬賺7萬保證是詐騙　

送禮旺季到了，不少民眾收到詐騙簡訊，上網看到玩遊戲賺大錢的廣告，網路群組互相提醒假送禮、真詐騙或是假購物、真詐財；彰化縣...

1漁船卡在礁石無法航行 金門岸巡隊獲報前往救援

最近東北季風強勁，1艘本國籍漁船「居○號」今天上午航行於南山頭岸際，疑似擱淺卡在礁石上無法航行，第九岸巡隊獲報趕緊前往救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。