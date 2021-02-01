「你們辛苦了！」 警政署長陳家欽慰勉基層
警方加強重要節日安全維護工作及農曆春節前夕，警政署長陳家欽今天到苗栗縣警察局大湖分局，慰勉協勤民力及基層員警執行勤務「你們辛苦了！」 ，並頒贈慰問金，員警都揪甘心。
春節連續假期正值苗栗縣大湖草莓產季，及泰安溫泉區旺期，大湖分局交通疏導工作吃重，陳家欽今天特別到大湖分局慰勉，大湖分局長廖志明簡報指出，警方將運用空拍機、即時影像，另製作LINE官方帳號供民眾清楚掌握路段車況，規畫調撥車道，機動彈性完成任務。
陳家欽面對面與第一線基層同仁座談，並頒發金牛紅包增添喜氣，紅包上印有「金牛角」意指突破萬難、事事迎刃而解，紅包背面亦印有「勤務平安」字眼，期勉大家在崗位上做好治安放心，交通順心，民眾安心等3心，讓民眾過好年。
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