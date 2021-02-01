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詐騙車手黑吃黑 深夜遭人押走險小命不保

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北一名黃姓男子曾任詐騙集團車手，收了21萬元現金後，竟黑吃黑獨吞，結果被人強押簽下30萬元本票，也害父親受到牽連，險些性命不保，所幸警方接獲報案馬上行動才及時獲救；新北地檢署偵辦此案，今依強制罪起訴將黃押走的2男2女。

檢方起訴指出，黃男因為黑吃黑被詐騙集團盯上，去年5月被甯姓女子和趙姓男子約出後，在板橋四維公園商討如何還款，結果沒有多久時間，綽號「睿哥」的不明男子就帶著華姓男子和郭姓女子趕抵，將人強押上車。一行人先去了八里山區，隨後又轉往桃園市某洗車場，在洗車場簽下本票。

黃男簽下本票後未獲釋，反被對方要求打電話給父親，要他父親拿錢來贖人，否則就要斷手斷腳，甚至天亮就要取其性命，最後是被押回住處取款時才被埋伏員警救出。

偵訊時，華、趙、郭3人均否認犯行，僅甯女1人承認。檢方調閱監視器和雙方通訊紀錄後，認定黃男確實是被押走，因此依強制罪起訴華男4人；此外，華男等人雖然被控恐嚇取財，但檢方認為構成要件不符，因此不另論罪。

黃姓男子曾任詐騙集團車手，收了21萬元現金後，竟黑吃黑獨吞，結果被人強押簽下30萬元本票，也害父親受到牽連，險些性命不保。示意圖／Ingimage
黃姓男子曾任詐騙集團車手，收了21萬元現金後，竟黑吃黑獨吞，結果被人強押簽下30萬元本票，也害父親受到牽連，險些性命不保。示意圖／Ingimage

詐騙集團 新北 監視器

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