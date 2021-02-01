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小金門1女子洗澡一氧化碳中毒 幸消防人員即時搶救

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

天冷洗澡，要小心一氧化碳中毒！ 家住烈嶼鄉青岐的1名年輕女子昨晚在洗澡時，疑因門窗緊閉，而發生一氧化碳中毒事件，好在家人警覺，聽到浴室「崩」的一聲很大聲，立刻撥打119請求協助，才成功將人從鬼門關搶救回來，經送醫已無大礙。

金門縣消防局烈嶼分隊今天表示，昨日晚間21時22分，接獲指揮中心派遣，表示烈嶼鄉青岐一處民宅發生疑似一氧化碳中毒事件，需要救護車協助送醫，遂立即派遣救護車前往，並由隊員林長好率薛力魁、蔡杰克、楊德懷等人前往救援，他們到場，發現是一位年約21歲女子在洗澡時突然發生昏倒狀況，所幸家人聽見東西摔倒聲音時立即前往查看，並立即撥打119請求協助。

消防人員人員到達後以一氧化碳偵測器偵測，室內濃度為57PPM，並發現該名女子於二樓浴室洗澡，因天冷將門窗緊閉，且瓦斯熱水器裝於室內浴室外，無強制排氣管線連接至室外，救護員立即將住家門窗打開通風，給予昏厥女子氧氣治療後，立即將其送往烈嶼分院就醫。

指揮官林長好還留下確認現場一氧化碳濃度降為0後，告知屋主應立即停用該瓦斯熱水器，更換電熱水器或將其遷移至室外，由於屋主的機警及消防員的協助及時挽救一條生命，同時也化解之後的災難發生。

消防局王世祿局長呼籲，最近因天氣寒冷，民眾洗澡時多會將門窗緊閉，瓦斯熱水器不要裝在室內，避免因室內不通風而造成一氧化碳堆積；若家中是將瓦斯熱水器裝於陽台者，也應避免陽台掛滿衣服雜物，縣消防局每年都有補助遷移或更換熱水器名額，如有需求時可洽詢各鄉鎮消防隊。

家住烈嶼鄉青岐的1名年輕女子昨晚在洗澡時，疑因門窗緊閉，而發生一氧化碳中毒事件，好在家人警覺，即時發現，才成功將人從鬼門關搶救回來。圖／金門縣消防局提供
家住烈嶼鄉青岐的1名年輕女子昨晚在洗澡時，疑因門窗緊閉，而發生一氧化碳中毒事件，好在家人警覺，即時發現，才成功將人從鬼門關搶救回來。圖／金門縣消防局提供

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