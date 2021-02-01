鬧血荒！彰化縣警局號召捐血 1天募集14萬5750CC熱血

春節年假期間，全台各地捐血中心鬧血荒，為儲備春節前血液，彰化縣警察局與義勇警察大隊今天在警察局大門口舉辦捐血，共募集583袋、捐血量達14萬5750CC。

彰化縣警局指出，今年除鼓勵警察同仁熱情參與外，更擴大結合警眷、警察志工、民防、義警、義交、守望相助隊等協勤民力一齊挽袖捐血，也協調台中捐血中心出動4輛大型捐血車，義警大隊為鼓勵大家踴躍參與，今天贈送捐血者阿默蛋糕及護唇膏等紀念品，也舉辦摸彩活動，只要捐血就有機會抽中50吋電視、金飾、烤箱、吹風機、知名品牌化粧品、雅石、禮券等獎品。