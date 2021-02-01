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鬧血荒！彰化縣警局號召捐血 1天募集14萬5750CC熱血

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

春節年假期間，全台各地捐血中心鬧血荒，為儲備春節前血液，彰化縣警察局與義勇警察大隊今天在警察局大門口舉辦捐血，共募集583袋、捐血量達14萬5750CC。

彰化縣警局指出，今年除鼓勵警察同仁熱情參與外，更擴大結合警眷、警察志工、民防、義警、義交、守望相助隊等協勤民力一齊挽袖捐血，也協調台中捐血中心出動4輛大型捐血車，義警大隊為鼓勵大家踴躍參與，今天贈送捐血者阿默蛋糕及護唇膏等紀念品，也舉辦摸彩活動，只要捐血就有機會抽中50吋電視、金飾、烤箱、吹風機、知名品牌化粧品、雅石、禮券等獎品。

新冠肺炎疫情期間，彰化警局辦捐血活動不敢大意，等侯區座椅設置間隔1公尺以上，保持安全社交距離，捐血車內捐血間也加裝隔板區，工作人員及捐血人全程配戴口罩，並特別提問今年1月6日起有無前往部立桃園醫院或確診者曾活動公共場所，還以電腦連線疾管署查詢捐血人旅遊史及接觸史，凡匡列、註記對象一律不能捐血。

春節年假期間，全台各地捐血中心鬧血荒，為儲備春節前血液，彰化縣警察局與義勇警察大隊今天在警察局大門口舉辦捐血。圖／彰化縣警局提供
春節年假期間，全台各地捐血中心鬧血荒，為儲備春節前血液，彰化縣警察局與義勇警察大隊今天在警察局大門口舉辦捐血。圖／彰化縣警局提供
彰化縣警局今天舉辦捐血活動，共募集583袋、捐血量達14萬5750CC。
彰化縣警局今天舉辦捐血活動，共募集583袋、捐血量達14萬5750CC。
全台各地捐血中心鬧血荒，彰化縣警局今天號召捐血。圖／彰化縣警局提供
全台各地捐血中心鬧血荒，彰化縣警局今天號召捐血。圖／彰化縣警局提供

捐血中心 警察

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