聽新聞
test
0:00 / 0:00
春節前網路詐騙多 警方：匯1萬賺7萬保證是詐騙
送禮旺季到了，不少民眾收到詐騙簡訊，上網看到玩遊戲賺大錢的廣告，網路群組互相提醒假送禮、真詐騙或是假購物、真詐財；彰化縣北斗警分局今天表示，要求綁定帳戶、解除設定匯款等指示都是詐騙老梗，民眾千萬別上當。
近日民眾網路購買年節優惠商品，收到簡訊通知誤設分期付款、輸入錯誤金額、購物訂金匯出失敗，要求到ATM重新設定，有些民眾信以為真，到ATM重新設定付款方式，帳戶存款卻一筆筆匯出，才發現有異，向警方報案。最新的網路廣告針對年輕學子，「真人原音見證」玩網路遊戲支付1萬多元，帳戶真的匯入7萬多元，見證人說「有錢繳學費，還可以付房租。」
彰化縣林姓女子接到來自「國泰世華銀行」簡訊，通知她的帳戶顯示異常，立即進入網站綁定用戶資料，否則帳戶將凍結使用。林女根本沒在國泰世華銀行開戶，網址也不是國泰世華官網，後來她看新聞，原來是詐騙簡訊。
另有民眾收到「貨運人員」電話，聲稱禮品寄件人、寄件地址潦草，只有手機號碼還算清楚，若收件人無法趕回家領取，可否請他人或華廈大樓管理員代為簽收，詐騙關鍵在於「貨運人員」要求提供地址以便送達，民眾以為真有朋友送年禮即說出地址，貨品送達後「貨到付款」，被害民眾面對的是詐騙集團恐嚇。
「天下沒白吃的午餐。」北斗警分局表示，只要對方要求填報個資、綁定帳號都涉及詐騙，年節郵寄禮品多，網路優惠商品也多，北斗警分局就受理多起網路購物詐騙，民眾若收到通知重新設定、交易錯誤、寄件人模糊不清等「通知」，可先詢問警方。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言