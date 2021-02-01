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春節前網路詐騙多 警方：匯1萬賺7萬保證是詐騙　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

送禮旺季到了，不少民眾收到詐騙簡訊，上網看到玩遊戲賺大錢的廣告，網路群組互相提醒假送禮、真詐騙或是假購物、真詐財；彰化縣北斗警分局今天表示，要求綁定帳戶、解除設定匯款等指示都是詐騙老梗，民眾千萬別上當。

近日民眾網路購買年節優惠商品，收到簡訊通知誤設分期付款、輸入錯誤金額、購物訂金匯出失敗，要求到ATM重新設定，有些民眾信以為真，到ATM重新設定付款方式，帳戶存款卻一筆筆匯出，才發現有異，向警方報案。最新的網路廣告針對年輕學子，「真人原音見證」玩網路遊戲支付1萬多元，帳戶真的匯入7萬多元，見證人說「有錢繳學費，還可以付房租。」

彰化縣林姓女子接到來自「國泰世華銀行」簡訊，通知她的帳戶顯示異常，立即進入網站綁定用戶資料，否則帳戶將凍結使用。林女根本沒在國泰世華銀行開戶，網址也不是國泰世華官網，後來她看新聞，原來是詐騙簡訊。

另有民眾收到「貨運人員」電話，聲稱禮品寄件人、寄件地址潦草，只有手機號碼還算清楚，若收件人無法趕回家領取，可否請他人或華廈大樓管理員代為簽收，詐騙關鍵在於「貨運人員」要求提供地址以便送達，民眾以為真有朋友送年禮即說出地址，貨品送達後「貨到付款」，被害民眾面對的是詐騙集團恐嚇。

「天下沒白吃的午餐。」北斗警分局表示，只要對方要求填報個資、綁定帳號都涉及詐騙，年節郵寄禮品多，網路優惠商品也多，北斗警分局就受理多起網路購物詐騙，民眾若收到通知重新設定、交易錯誤、寄件人模糊不清等「通知」，可先詢問警方。

年節一到，網路詐騙層出不窮，商家紛紛主動通知客戶避免上當。記者簡慧珍／翻攝
年節一到，網路詐騙層出不窮，商家紛紛主動通知客戶避免上當。記者簡慧珍／翻攝
春節前，詐騙集團利用民眾忙著準備過年，使出各種詐騙花招。記者簡慧珍翻攝
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詐騙集團

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