新北市新莊警分局長布達 林溫柔接任
新北市政府警察局新莊分局今天舉行分局長布達典禮，原任分局長林武宏日前已調升基隆港務警察總隊長，新任分局長由原職海山分局長的林溫柔接任。
林温柔為中央警察大學58期公共安全學系畢業，歷任新北市警察局督察、公共關係室主任、保大大隊長、樹林及海山分局長等職務。
主持布達典禮的新北市政府警察局局長黃宗仁致詞時強調，治安要好，需要大家幫忙和監督，這也是社區警政的精神，由里長、區長、議員、立委們反應民眾的需求，只要是對的，我們絕對全力以赴，絕對不放任犯罪滋擾行為，對於犯罪、非法行為，一定挺直腰桿執法。
尤其新莊分局位處交通要衝，為政治、經濟的指標重心，期許林溫柔分局長帶領幹部與同仁一起努力，凡事以基層為出發考量，進而創造進步的治安與制度，讓暴力違法遠離城市，讓民眾安心為生活打拚，讓孩子快樂平安成長。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言