新北市新莊警分局長布達 林溫柔接任

新北市政府警察局新莊分局今天舉行分局長布達典禮，原任分局長林武宏日前已調升基隆港務警察總隊長，新任分局長由原職海山分局長的林溫柔接任。

林温柔為中央警察大學58期公共安全學系畢業，歷任新北市警察局督察、公共關係室主任、保大大隊長、樹林及海山分局長等職務。

主持布達典禮的新北市政府警察局局長黃宗仁致詞時強調，治安要好，需要大家幫忙和監督，這也是社區警政的精神，由里長、區長、議員、立委們反應民眾的需求，只要是對的，我們絕對全力以赴，絕對不放任犯罪滋擾行為，對於犯罪、非法行為，一定挺直腰桿執法。