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新北市新莊警分局長布達 林溫柔接任

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市政府警察局新莊分局今天舉行分局長布達典禮，原任分局長林武宏日前已調升基隆港務警察總隊長，新任分局長由原職海山分局長的林溫柔接任。

林温柔為中央警察大學58期公共安全學系畢業，歷任新北市警察局督察、公共關係室主任、保大大隊長、樹林及海山分局長等職務。

主持布達典禮的新北市政府警察局局長黃宗仁致詞時強調，治安要好，需要大家幫忙和監督，這也是社區警政的精神，由里長、區長、議員、立委們反應民眾的需求，只要是對的，我們絕對全力以赴，絕對不放任犯罪滋擾行為，對於犯罪、非法行為，一定挺直腰桿執法。

尤其新莊分局位處交通要衝，為政治、經濟的指標重心，期許林溫柔分局長帶領幹部與同仁一起努力，凡事以基層為出發考量，進而創造進步的治安與制度，讓暴力違法遠離城市，讓民眾安心為生活打拚，讓孩子快樂平安成長。

林溫柔（右）今天接任新北市政府警察局新莊分局長。圖／警方提供
林溫柔（右）今天接任新北市政府警察局新莊分局長。圖／警方提供
林溫柔（右）今天接任新北市政府警察局新莊分局長。圖／警方提供
林溫柔（右）今天接任新北市政府警察局新莊分局長。圖／警方提供

警察 基隆港

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