快訊

黃金頻位52台可望花落華視！中嘉撤件寰宇 NCC證實回應了

部桃醫感染再掀口罩購買潮？ 北市藥局：這個賣到缺貨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

1漁船卡在礁石無法航行 金門岸巡隊獲報前往救援

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導

最近東北季風強勁，1艘本國籍漁船「居○號」今天上午航行於南山頭岸際，疑似擱淺卡在礁石上無法航行，第九岸巡隊獲報趕緊前往救援，好在船上2人並無受傷，船舶也無漏油情形，原本協請友船嘗試拖帶，反而因風浪過大，讓「居○號」不慎翻覆；第十二巡防區指揮部表示，後續將視海象狀況再行評估實施拖帶作業。

海巡署第十二（金門）巡防區指揮部表示，今天上午9點多，在小金門的沙溪堡雷達操作員發現1艘本國籍漁船「居○號」航於南山頭岸際滯留且航跡異常，疑似有擱淺情形，隨即通報第九海巡隊派艇救援。

隨即調派海巡隊PP-10053巡防艇、CP-1020多功能艇及第九岸巡隊第三機動巡邏站線上巡邏組人員前往查察，隨後也接獲「居」船邱姓漁民118報案，他指稱，是到該處放漁網，因為風浪太大，又太靠近岸際，就擱淺於金門烈嶼南山頭岸際，請求海巡人員協助救援，巡邏組及巡防艇人員陸續抵達現場後，發現「居」船遭浪襲而擱淺於礁石上無法航行，因為風浪很大，情況一度相當危急。

金門岸巡隊表示，好在船上的2人，沒有受傷，且船舶也無漏油情形，巡防艇因「居」船距岸過近，則於安全水域實施戒護，船上的2人後來以徒步方式登上岸際，2人獲救均安，後續協請友船嘗試拖帶，後因風浪過大不慎翻覆，後續將視海象狀況再行評估實施拖帶作業，第十二巡防區指揮部將持續運用岸、海能量監控「居」船狀態，適時應處。

1艘本國籍漁船「居○號」今天上午航行於南山頭岸際，疑似擱淺就卡在礁石上無法航行，第九岸巡隊獲報趕緊前往救援。圖／第九岸巡隊提供
1艘本國籍漁船「居○號」今天上午航行於南山頭岸際，疑似擱淺就卡在礁石上無法航行，第九岸巡隊獲報趕緊前往救援。圖／第九岸巡隊提供
本國籍漁船「居○號」今天在小金門擱淺，由於船距岸邊過近，則於安全水域實施戒護，船上的2人後來以徒步方式登上岸際，2人獲救均安，岸巡人員在岸邊戒護。圖／第九岸巡隊提供
本國籍漁船「居○號」今天在小金門擱淺，由於船距岸邊過近，則於安全水域實施戒護，船上的2人後來以徒步方式登上岸際，2人獲救均安，岸巡人員在岸邊戒護。圖／第九岸巡隊提供

海巡署 金門 漁民

延伸閱讀

無名貨輪擱淺澎湖西吉嶼 海巡展開救援

新造35噸級巡防艇抵花蓮 提升海域執法能量

相關新聞

女童怨沒吃到肉還被老師打頭 民眾開直播爆多名學童曾被打

新北市蘆洲一家幼兒園昨日傳出有4歲學童遭一名M姓教師當眾毆打頭部，未料事件爆發後，今日又有多名家長出面指控孩子也曾遭該名...

么兒轉普通病房 5寶爸願意接受前雇主51K工作

台中市江姓男子育有5名年幼兒女，日前為了沒錢讓女兒看病上網賣嬰兒車籌錢的事蹟曝光後，引起社會關注。他7月大的么兒，上個月...

影／辯稱「趕末班車」...男子未量體溫搭台鐵 還飆國罵

一名男子昨晚在搭乘台鐵末班車時，拒絕驗票，也拒絕量測體溫，甚至在站務人員上車規勸時，還爆粗口、作勢揮拳，與站務人員起爭執...

詐騙車手黑吃黑 深夜遭人押走險小命不保

新北一名黃姓男子曾任詐騙集團車手，收了21萬元現金後，竟黑吃黑獨吞，結果被人強押簽下30萬元本票，也害父親受到牽連，險些...

春節前網路詐騙多 警方：匯1萬賺7萬保證是詐騙　

送禮旺季到了，不少民眾收到詐騙簡訊，上網看到玩遊戲賺大錢的廣告，網路群組互相提醒假送禮、真詐騙或是假購物、真詐財；彰化縣...

1漁船卡在礁石無法航行 金門岸巡隊獲報前往救援

最近東北季風強勁，1艘本國籍漁船「居○號」今天上午航行於南山頭岸際，疑似擱淺卡在礁石上無法航行，第九岸巡隊獲報趕緊前往救...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。