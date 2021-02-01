1漁船卡在礁石無法航行 金門岸巡隊獲報前往救援

最近東北季風強勁，1艘本國籍漁船「居○號」今天上午航行於南山頭岸際，疑似擱淺卡在礁石上無法航行，第九岸巡隊獲報趕緊前往救援，好在船上2人並無受傷，船舶也無漏油情形，原本協請友船嘗試拖帶，反而因風浪過大，讓「居○號」不慎翻覆；第十二巡防區指揮部表示，後續將視海象狀況再行評估實施拖帶作業。

海巡署第十二（金門）巡防區指揮部表示，今天上午9點多，在小金門的沙溪堡雷達操作員發現1艘本國籍漁船「居○號」航於南山頭岸際滯留且航跡異常，疑似有擱淺情形，隨即通報第九海巡隊派艇救援。

隨即調派海巡隊PP-10053巡防艇、CP-1020多功能艇及第九岸巡隊第三機動巡邏站線上巡邏組人員前往查察，隨後也接獲「居」船邱姓漁民118報案，他指稱，是到該處放漁網，因為風浪太大，又太靠近岸際，就擱淺於金門烈嶼南山頭岸際，請求海巡人員協助救援，巡邏組及巡防艇人員陸續抵達現場後，發現「居」船遭浪襲而擱淺於礁石上無法航行，因為風浪很大，情況一度相當危急。