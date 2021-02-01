台南市今天成立東區拖吊保管場 領車別跑錯地點
台南市東區違規拖吊，今天回歸市警察局處理，違規車輛拖吊同步移置新址東區裕永路286號，臨近東區中華東路一段，南紡購物中心距新址約1000公尺，台南市交通大隊說，民眾如在東區違規遭拖吊，請前往新址領車。
警方說，民眾如果在台南市東區違規停車遭拖吊，請前往東區裕永路286號，平實路與裕永路口，電話：06-2005068新址領車。員警提醒民眾，遭移置保管車輛請儘速辦理領車作業，逾期未領回，警方公告3個月後，將依逾期未領車輛拍賣作業，進行拍賣。
台南市警局局長方仰寧說，違停造成車流阻塞及視線死角，繼而衍生交通事故，為維市民行車及用路安全，警察局將強力執法，也呼籲駕駛朋友，違規停車除了妨礙人車通行外，所面臨的風險不僅是警察開單或車輛被拖吊；如違停車輛致車禍受傷或死亡，違停駕駛須負擔刑事及民事責任。駕駛人千萬別再有「我只是暫停一下而已，沒關係」的心態了。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言