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台南市今天成立東區拖吊保管場 領車別跑錯地點

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導
台南市東區違規拖吊，今天回歸市警察局處理。圖／讀者提供
台南市東區違規拖吊，今天回歸市警察局處理。圖／讀者提供

台南市東區違規拖吊，今天回歸市警察局處理，違規車輛拖吊同步移置新址東區裕永路286號，臨近東區中華東路一段，南紡購物中心距新址約1000公尺，台南市交通大隊說，民眾如在東區違規遭拖吊，請前往新址領車。

警方說，民眾如果在台南市東區違規停車遭拖吊，請前往東區裕永路286號，平實路與裕永路口，電話：06-2005068新址領車。員警提醒民眾，遭移置保管車輛請儘速辦理領車作業，逾期未領回，警方公告3個月後，將依逾期未領車輛拍賣作業，進行拍賣。

台南市警局局長方仰寧說，違停造成車流阻塞及視線死角，繼而衍生交通事故，為維市民行車及用路安全，警察局將強力執法，也呼籲駕駛朋友，違規停車除了妨礙人車通行外，所面臨的風險不僅是警察開單或車輛被拖吊；如違停車輛致車禍受傷或死亡，違停駕駛須負擔刑事及民事責任。駕駛人千萬別再有「我只是暫停一下而已，沒關係」的心態了。

東區 警察 違停

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