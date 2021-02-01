女童怨沒吃到肉還被老師打頭 民眾開直播爆多名學童曾被打

新北市蘆洲一家幼兒園昨日傳出有4歲學童遭一名M姓教師當眾毆打頭部，未料事件爆發後，今日又有多名家長出面指控孩子也曾遭該名老師毆打，事件越演越烈，親友們與受害家長等數十人今日下午現身幼兒園要討公道，老師敵不過與論壓力，在園長與其他幼兒園老師陪同下向大眾致歉。

新北市蘆洲一名4歲女童上月28日在幼兒園吃火鍋時沒吃到肉，回家向母親反映，母親向老師表達可提供食材，未料這名老師竟在上課時間當著全班的面毆打女童、辱罵，旁邊的教師也都無阻止。

女童母親氣不過，今日下午與親友到幼兒園門口要討公道，由於有民眾在場開直播，人潮越聚越多，叫罵聲不斷，最後多達數十人。

現場還有其他家長表示，自己小孩去年也被該位老師打過，當時以為只是個案，就讓小孩轉學，這次事件爆發後才知道有太多人受到同樣對待，才決定要出來聲援，不能讓這種事情再發生。

這名家長指控，他的孩子去年在幼兒園讀小班，午休時間爬起來想上廁所，沒想到這名M姓老師就把他推去撞牆，事後還說「我只是在跟你玩，不要跟爸爸、媽媽說。」

孩子也在旁說，除自己以外，也看過其他同學被老師毆打，這名老師已經不是第一次了，覺得老師很兇，看到他都會害怕。

該名施暴的M姓教師於3時許到場，頭戴鴨舌帽、口罩，低頭向大家道歉，但老師又說「事實與家長所述有所出入，全案已進入司法程序。」

此舉引起民眾不悅，痛罵該名老師，「打人還要戴帽子，遮遮掩掩，不敢面對社會大眾」，且認為老師道歉聲音太小，誠意不足，叫罵聲此起彼落。