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影／母攜幼子牽機車夜行1個多小時 警主動解圍婦人感激

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

南市永康區洪姓婦人帶著3歲小孩至安南區國立台灣歷史博物館玩，卻因小孩一時貪玩，將鑰匙放進機車置物箱內，蓋上後拿不出來，媽媽無奈下，只好牽著機車一路走回永康區，距離長達6公里。

昨晚永康分局鹽行派出所員警騎機車巡邏在車水馬龍的中正北路發現這對母子，主動關心詢問並伸出援手，騎車回派出所開巡邏車載母子返家取得備用鑰匙，不必再冒著風險走完這將近6公里路程。

員警的暖舉讓洪女相當感激，永康分局得知下午表示，將擇期表揚員警。

永康分局表示，鹽行派出所副所長林榮輝與警員林致融擔服巡邏勤務，昨晚7點左右巡經永康中正北路271號前時，見1名婦人牽著機車沿中正北路往市區行走，還有1個孩童跟在旁。員警見狀主動上前關心，一問才知道，婦人竟是從安南區歷史博物館一路牽著機車，已徒步走了1小時多，正要回到大橋住處，只因小孩不慎將鑰匙放入車廂鎖上，導致無法使用。當時正值車水馬龍，車多且快，員警擔心有安全問題，遂主動以巡邏警車載送婦人返家取得備用鑰匙，再載返原處牽車，洪姓婦人對於2位員警的熱心協助善舉，不斷致謝。

母攜幼子牽機車夜行1個多小時，員警發現主動解圍婦人感激。記者周宗禎／翻攝
母攜幼子牽機車夜行1個多小時，員警發現主動解圍婦人感激。記者周宗禎／翻攝
母攜幼子牽機車夜行1個多小時，員警發現主動解圍婦人感激。記者周宗禎／翻攝
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博物館 車廂

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