影／母攜幼子牽機車夜行1個多小時 警主動解圍婦人感激

「看盡黑白兩道，遊走於神鬼無間。」條子鴿因為具有遺傳自外公、無法關機的靈異體質，每當同事有怪怪的事情發生，都會來問他，有時遇見破不了的案子，也不免要借助神明的力量，很會說故事的條子鴿，為我們說了跟新莊地藏庵有關的幾段經歷。

2021-02-01 17:54