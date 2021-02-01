快訊

婦人接10萬元地價稅單嚇壞 結果天降1.5億元財富

遭質疑尾牙性騷是炒作 雞排妹氣炸公布「現場照」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／新竹尖石再傳幼童異物梗塞意外 女童外婆機警成功搶救

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導

新竹尖石鄉田埔今天中午發生一起幼童異物梗塞意外，一名3歲女童因吞嚥口香糖而噎到，幸好女童的外婆及時發現，將孫女抱起來臉朝下放在大腿上拍背，讓孫女將口香糖吐出，成功救回女童性命。

新竹縣消防局表示，今天中午12點32分接獲民眾報案，尖石鄉田埔有幼兒吞食口香糖而發生異物梗塞，呈現昏迷。指揮中心人員立刻派遣田埔小隊人員前往救援，並同時在線上進行哈姆立克指導，所幸後來女童將口香糖吐出，恢復意識。

女童外婆指出，孫女今年3歲4個月，中午跟著爸爸從司馬庫斯返家，口裡含著口香糖，本來想讓她吐出來，又擔心孫女會因此哭鬧因而作罷，就讓她邊吃著口香糖邊玩玩具，自己則是在看手機，沒想到幾分鐘之後，她一抬頭就看到孫女倒臥在地上，一開始以為她趴在地上玩，後來發現不對勁，就把孫女抱起來放在大腿上，臉朝下狂拍。

外婆說，本來想先打119求救，又擔心救護車來得太慢，所以就先自己急救，後來是因為急救的過程中，鄰居聽到她的哭喊聲出來察看才趕快協助報案。

消防局指出，發生意外時，第一時間務必要打119電話求救，指揮中心派遣員會依據報案內容給予急救指導，把握救援的黃金時間。

東元醫院小兒專科醫師林鎮宇表示，人體的食道和氣管相鄰，吞嚥時，會有一小片軟骨下降往後蓋住氣管入口，防止食物跑到呼吸道，造成嗆到或窒息，而平常呼吸的時候，會厭則朝上打開露出聲門，若邊吃邊玩，容易造成吞嚥時會厭軟骨來不及蓋住氣管入口，這時食物進入氣管，就會引發嗆入而劇烈咳嗽，且小朋友的氣管入口更小，嗆到而窒息的危險性更高。

林鎮宇提醒，過年即將到來，千萬不要讓5歲以下幼兒吃花生、堅果、瓜子等核果類零食，口香糖更是萬萬不可，5歲以下幼童咀嚼功能不全，異物嗆入氣管機率較高，加上咽喉神經不敏感，嗆食後的咳嗽反射也比大人遲鈍。

日前尖石鄉發生幼兒因食用葡萄而不幸噎死，消防局立刻拍攝哈姆立克急救影片，並放上臉書和Youtube供民眾學習，短短3天內已近40萬人次觀看，有需要的民眾可以上網學習。

日前尖石鄉發生幼兒因食用葡萄而不幸噎死，消防局立刻拍攝哈姆立克急救影片，並放上臉書和Youtube供民眾學習。圖／新竹縣消防局提供
日前尖石鄉發生幼兒因食用葡萄而不幸噎死，消防局立刻拍攝哈姆立克急救影片，並放上臉書和Youtube供民眾學習。圖／新竹縣消防局提供

尖石鄉 新竹 哈姆立克

延伸閱讀

天氣多變引發氣喘 藉中醫改善體質

陸10歲女孩摔跤 竟把整個右肺摔「掉」了

葉星辰眩暈2個月超崩潰 考慮簽放棄急救同意書

2歲童吃葡萄噎到 急救沒救回

相關新聞

么兒轉普通病房 5寶爸願意接受前雇主51K工作

台中市江姓男子育有5名年幼兒女，日前為了沒錢讓女兒看病上網賣嬰兒車籌錢的事蹟曝光後，引起社會關注。他7月大的么兒，上個月...

影／男載少女139線來回過彎 帥氣下一秒人噴飛了

彰化市139線又傳交通事故，23歲王姓男子昨下午騎乘普通重機車，載著16歲邱姓少女行經139線，但疑因操作不慎機車失控撞...

五寶爸么兒燙傷將植皮 另4童疑發展遲緩列入早療對象

台中市五寶爸么兒日前燙傷正在醫院治療，而其他4個小孩疑有發展遲緩情形，台中市社會局今天表示，4名小孩都列入早療對象，並已...

影／防搶演練逼真還不夠 南投警還拍成微電影

農曆春節將屆，為準備年終獎金或紅包，不少民眾到金融機構提領現金，警方憂成搶匪活躍期，南投縣各分局近期進行防搶演練，不僅規...

破不了案可以問神明？一名退休警察的人生觀察

「看盡黑白兩道，遊走於神鬼無間。」條子鴿因為具有遺傳自外公、無法關機的靈異體質，每當同事有怪怪的事情發生，都會來問他，有時遇見破不了的案子，也不免要借助神明的力量，很會說故事的條子鴿，為我們說了跟新莊地藏庵有關的幾段經歷。

女童怨沒吃到肉還被老師打頭 民眾開直播爆多名學童曾被打

新北市蘆洲一家幼兒園昨日傳出有4歲學童遭一名M姓教師當眾毆打頭部，未料事件爆發後，今日又有多名家長出面指控孩子也曾遭該名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。