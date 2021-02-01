影／新竹尖石再傳幼童異物梗塞意外 女童外婆機警成功搶救

新竹縣尖石鄉田埔今天中午發生一起幼童異物梗塞意外，一名3歲女童因吞嚥口香糖而噎到，幸好女童的外婆及時發現，將孫女抱起來臉朝下放在大腿上拍背，讓孫女將口香糖吐出，成功救回女童性命。

新竹縣消防局表示，今天中午12點32分接獲民眾報案，尖石鄉田埔有幼兒吞食口香糖而發生異物梗塞，呈現昏迷。指揮中心人員立刻派遣田埔小隊人員前往救援，並同時在線上進行哈姆立克指導，所幸後來女童將口香糖吐出，恢復意識。

女童外婆指出，孫女今年3歲4個月，中午跟著爸爸從司馬庫斯返家，口裡含著口香糖，本來想讓她吐出來，又擔心孫女會因此哭鬧因而作罷，就讓她邊吃著口香糖邊玩玩具，自己則是在看手機，沒想到幾分鐘之後，她一抬頭就看到孫女倒臥在地上，一開始以為她趴在地上玩，後來發現不對勁，就把孫女抱起來放在大腿上，臉朝下狂拍。

外婆說，本來想先打119求救，又擔心救護車來得太慢，所以就先自己急救，後來是因為急救的過程中，鄰居聽到她的哭喊聲出來察看才趕快協助報案。

消防局指出，發生意外時，第一時間務必要打119電話求救，指揮中心派遣員會依據報案內容給予急救指導，把握救援的黃金時間。

東元醫院小兒專科醫師林鎮宇表示，人體的食道和氣管相鄰，吞嚥時，會有一小片軟骨下降往後蓋住氣管入口，防止食物跑到呼吸道，造成嗆到或窒息，而平常呼吸的時候，會厭則朝上打開露出聲門，若邊吃邊玩，容易造成吞嚥時會厭軟骨來不及蓋住氣管入口，這時食物進入氣管，就會引發嗆入而劇烈咳嗽，且小朋友的氣管入口更小，嗆到而窒息的危險性更高。

林鎮宇提醒，過年即將到來，千萬不要讓5歲以下幼兒吃花生、堅果、瓜子等核果類零食，口香糖更是萬萬不可，5歲以下幼童咀嚼功能不全，異物嗆入氣管機率較高，加上咽喉神經不敏感，嗆食後的咳嗽反射也比大人遲鈍。