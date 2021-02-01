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么兒轉普通病房 5寶爸願意接受前雇主51K工作

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市江姓男子育有5名年幼兒女，日前為了沒錢讓女兒看病上網賣嬰兒車籌錢的事蹟曝光後，引起社會關注。他7月大的么兒，上個月24日洗澡時燙傷，造成全身30%二級燙傷，住進加護病房觀察，所幸今已轉入普通病房，準備進一步進行植皮手術，對於醫藥費，江男表示沒有問題，手上也還有錢。

對於曾撫養江男二女兒2年的陳姓前雇主陳姓男子，透過媒體表示願意為他引介一份5萬1千元的工作，並說希望江男可以重新做人，好好照護家庭。江男今回應說，他十分願意接受這份工作，他很感謝陳的好意，還欠陳的一些錢，未來也會慢慢的還。

那對現在的防水工程雇主怎交待？他說，會跟雇主提並取得諒解。但是江男在電話中也無奈的表示，很感謝媒體曾對他的幫忙，但很希望日子能恢復平靜，不再過著被媒體關注的日子。

五寶爸的么兒是在1月24日洗澡時，因無澡盆，在先試水溫後把他放到洗手檯上洗澡，不料因男嬰的手揮動到水龍頭，水龍頭的熱水流出造成男嬰後背、生殖器、左手臂與下肢受有30%的二度燙傷，並住進燒燙傷加護病房，但檢警和社會局已調查認定是意外。

市府社會局家庭暴力防治中心主任侯叔茹說，目前除了仍替江家申請低收入戶，也正協助申請公托和公幼，另因4名子女平日受到的人際刺激較少，有生長遲緩情形，也安排治療師進行早期療育。

台中市江姓男子育有5名年幼兒女，日前為了沒錢為女兒看病上網賣嬰兒車籌錢的事蹟曝光後，引起社會關注。圖／民眾提供
台中市江姓男子育有5名年幼兒女，日前為了沒錢為女兒看病上網賣嬰兒車籌錢的事蹟曝光後，引起社會關注。圖／民眾提供

家庭暴力

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