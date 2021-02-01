補足警力缺口 24名警專畢業生分發仁武分局

高雄市仁武警分局所轄行政區十年人口增加1萬7千多人，警力嚴重不足，日前爆發支援紛爭。仁武分局表示，經過各單位協商，警專37期畢業生24人全數支援仁武分局，今天正式報到，新人力分配在澄觀、仁武、鳥松與大社分駐派出所，澄觀所人數最多。

仁武分局涵蓋仁武、大社、鳥松、大樹四個行政區。其中仁武區人口近10萬，縣市合併十年增加兩成，外來人口眾多。相較其他分局，仁武分局警民比懸殊，仁武產業園區與中山大學醫學院又陸續動工， 上月爆發保安大隊隊員拒抽籤支援風波，市長陳其邁指示兩周內補足人力。

高市警局邀集各單位開會研議決定，仁武分局欠缺人力由今年分發至保安警察大隊的警專第37期畢業生補足，目前24名畢業生已完成實習，2 月1日可正式上班。

今早，高市議員江瑞鴻與仁武分局長蔡文峰在分局大門迎接這群生力軍，副局長長謝榮隆主持會議，期勉新成員在工作崗位奉獻熱情。仁武分局指出，24名人力分發情況如下，澄觀派出所10人、仁武派出所6人、大社分駐所5人、鳥松分駐所2人、溪埔派出所1人，去年所長薛冠洲生病累倒的澄觀所人數最多。