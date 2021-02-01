聽新聞
test
0:00 / 0:00
五寶爸么兒燙傷將植皮 另4童疑發展遲緩列入早療對象
台中市五寶爸么兒日前燙傷正在醫院治療，而其他4個小孩疑有發展遲緩情形，台中市社會局今天表示，4名小孩都列入早療對象，並已從這週起恢復早療。
五寶爸的7個月大么兒日前在洗澡時意外被熱水燙傷，目前還在醫院治療，社會局表示，被燙傷的么兒預計在這週進行植皮手術，社工觀察媽媽在醫院照顧情形，都能配合醫護人員，也會主動安撫小孩，孩子恢復情形良好，而爸爸則在家陪伴照顧另外4名小孩。
對於是否安置小孩，社會局認為，並沒有決議安置5名小孩，目前最重要的是小孩的照顧和恢復，因為小孩和父母的依附關係很好，社會局會以兒童利益為優先考量，密切訪視，持續評估，也會引進育兒指導和早療資源，協助父母照顧另外4名小孩。
社會局表示，五寶爸的第二個孩子在108年評估確定為發展遲緩，先前教保員到家中執行早療服務時，發現其他小孩也疑似發展遲緩，所以一併列入早療對象。上個月因五寶爸搬家，早療單位更換，現已在這週恢復早療。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言