五寶爸么兒燙傷將植皮 另4童疑發展遲緩列入早療對象

台中五寶爸的5名孩子有4名語言遲緩，社會局引入早療師輔導。圖／台中行善團提供

台中市五寶爸么兒日前燙傷正在醫院治療，而其他4個小孩疑有發展遲緩情形，台中市社會局今天表示，4名小孩都列入早療對象，並已從這週起恢復早療。

五寶爸的7個月大么兒日前在洗澡時意外被熱水燙傷，目前還在醫院治療，社會局表示，被燙傷的么兒預計在這週進行植皮手術，社工觀察媽媽在醫院照顧情形，都能配合醫護人員，也會主動安撫小孩，孩子恢復情形良好，而爸爸則在家陪伴照顧另外4名小孩。

對於是否安置小孩，社會局認為，並沒有決議安置5名小孩，目前最重要的是小孩的照顧和恢復，因為小孩和父母的依附關係很好，社會局會以兒童利益為優先考量，密切訪視，持續評估，也會引進育兒指導和早療資源，協助父母照顧另外4名小孩。

社會局表示，五寶爸的第二個孩子在108年評估確定為發展遲緩，先前教保員到家中執行早療服務時，發現其他小孩也疑似發展遲緩，所以一併列入早療對象。上個月因五寶爸搬家，早療單位更換，現已在這週恢復早療。