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影／男載少女139線來回過彎 帥氣下一秒人噴飛了
彰化市139線又傳交通事故，23歲王姓男子昨下午騎乘普通重機車，載著16歲邱姓少女行經139線，但疑因操作不慎機車失控撞向中央防撞桿，又正面撞上對向轎車，場面相當驚險，王男和邱女當場連人帶車摔倒，幸好都僅輕傷，兩人送醫後沒有大礙。
139線20K路段因為彎道路段，吸引許多機車族、單車族聚集，還有追焦族在場捕捉精采畫面，但因事故頻傳，也曾發生死亡車禍，被稱為「死亡彎道」。
王男昨天下午約1點35分騎乘白排檔車，載著邱女在139線20K路段來回穿梭過彎，但疑車速過快，機車失控衝上路中央，好幾支防撞桿被撞斷，還撞上對向轎車，兩人被彈飛，造成機車毀損，轎車車頭也受損，巨大撞擊力讓周圍的民眾嚇了一跳，湧上前去了解狀況。警方指出，王男、邱女送往彰化基督教醫院治療，兩人手腳擦傷。
139線事故頻傳，去年9月間，1名男大生騎機車行經139線20K路段，在過彎時失控摔車，人車彈飛遭行經大貨車輾斃，主管機關彰化縣工務處將139線19K至23K行車速限從50公里降為40公里，但去年10月起執法，事故仍頻傳，警方也加強巡視執法，但仍有許多騎士將道路當賽道，相當危險。
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