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南市警分局長人事布達 方仰寧：治安好還要更好

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府警察局長方仰寧（中）主持新舊警分局長人事布達，原三分局長方國璽（右）調任一分局長。記者謝進盛／翻攝
台南市政府警察局長方仰寧（中）主持新舊警分局長人事布達，原三分局長方國璽（右）調任一分局長。記者謝進盛／翻攝

警政署上周公布直轄市警察局分局長、大隊長等重要警職異動，台南市政府警察局今天辦理人事布達，會中市警局長方仰寧肯定警察同仁平日工作辛勞，也強調警察工作好還要更好，更應結合轄內義警、義交、民防、巡守隊、志工等民間5力，全力為南市治安一同打拚。

本次南市分局長等重要警職異動人員如下： 1、 第三分局分局長方國璽，調任第一分局分局長。 2、 善化分局分局長朱信憲，調任第三分局分局長。 3、 新化分局分局長歐祖明，調任善化分局分局長。 4、 保安警察大隊大隊長余鴻恩，調任新化分局分局長。 5、 人事室主任劉全福，調任保安警察大隊大隊長。

方仰寧重申，市長黃偉哲勉勵全體警察同仁兩權(保障基本人權、依法行使職權)、三感(警察幹部有責任感，基層同仁具榮譽感，南市民才有安全感)、好還要更好等3項期許，他也感謝卸任同仁對南市治安付出與貢獻。

警察 方仰寧

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