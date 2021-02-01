中警交大防疫來這「盒」執行居家檢疫攏免驚

台中市警局為加強新冠肺炎疫情防處，且市警局已將防疫工作列為首要任務，所以在今年要求員警取締酒駕等，需與民眾近距離接觸的勤務都應配戴口罩，以減少病毒感染風險，中市交通警察大隊準備12盒「防疫簡易盒」，內裝有口罩、防護衣等物品，讓協助執行居家檢疫任務時，能在第一時間緊急備用防護，台中市交大隊長陳松寅表示，「同仁先要保護自己，才能守護市民」。

台中市警局交通大隊表示，已購置12盒防疫簡易盒，分別配置在警用汽車及機車內，盒內裝有口罩、護目鏡、手套、防護衣等，主要是供同仁執勤時，遇有居家檢疫民眾擅自離開住居所，能在第一時間緊急備用防護外，並提供該民眾使用口罩等等，讓員警免於被感染的風險，確保市民及員警自身安全。

台中市交大指出，面對「新冠肺炎」疫情的嚴峻挑戰，第一線執勤的員警要面臨著不可知的對象和風險，以取締酒後駕車勤務為例，除已要求員警執勤時應一律配戴口罩，於攔停車輛後應與駕駛人保持一定距離，所使用的酒測器於使用前、後都會予以消毒清潔。

「自己先做好防疫安全，才能保護人民」台中市交大隊長陳松寅說，民眾安心與安全是警察執勤目的，呼籲民眾務必遵守交通安全規則外，也要一起胼手胝足，共同來防止「新冠肺炎」疫情擴散。