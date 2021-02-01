輪班工時長 彰化加碼補助未滿40歲警消健檢

彰化縣消防人員過去只有40歲以上同仁補助健檢費用，縣府體恤打火兄弟對維護縣民生命財產安全奉獻的辛勞，今年起針對未滿40歲的外勤同仁以及勤務中心值勤員，提供每3年1次3500元的健檢補助，預計符合補助的彰化消防局未滿40歲受惠者有426人。

有消防人員指出，因工作有時不分晝夜，在火警現場吸進有害氣體機會較高，加上現在年輕同仁多，健檢補助降低到40歲以下，讓更多人受惠。

彰化消防局人事室主任陳旭明說，確實有同仁因健檢發現身體狀況發現異常及早治療，因醫院基本健檢加上腦部檢查、攝護腺檢查、肺部斷層掃描等三選一至少要5千元，40歲以上消防同仁原本每人健檢補助3500元，前年開始加碼到每2年1次補助5千元，編列預算補助223人。

彰化消防局今年開始也比照警察健檢補助，擴及補助未滿40歲外勤人員及全年無休24小時輪值接聽報案電話的119勤務指揮中心值勤員，每3年1次每次3500元的健康檢查補助，讓從事重複性、輪班、夜間、長時工作且有危害安全及衛生顧慮的同仁健康更有保障。

不過也有消防人員認為，健檢補助年齡下降沒有什麼差，差在消防外勤同仁「勤二休一」與「勤一休一」，彰化消防同仁現在上2天休1天，可每月休10天，若改為上1天休1天，每月休15天，體力上負荷比較不會重，能有較好的生活品質，比補助健檢還好，但現在執行「勤一休一」大都在都會區，人力還是一大問題。