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夾娃娃機台主注意！ 男改保夾設定行竊得手
高雄市鳳山區鳳林路一名吳姓娃娃機台主本月30日發現，一名頭戴紅色安全帽的男子連續3次，以破壞機台保夾設定並更改保夾金額後，夾走6樣海賊王公仔及其他物品，合計價值約1萬6140元，吳男報案後，警方目前已鎖定對象追緝中，全案依詐欺、毀損罪受理。
據了解，吳男（35歲）30日到娃娃機店中巡視，在查看監視器時，發現一名頭戴安全帽的男子騎乘紅色機車，分別在本月26日、28日及30日凌晨3時許連續3次到夾娃娃機店，以腳踢開機台保夾設定的木板蓋子，變更保夾金額設定後，共計投入2千元夾走價值約1萬6140元物品。
吳男發現娃娃機遭破壞，當天凌晨4點就向警方報案，鳳山警分局調閱監視器後以車牌追人，目前已鎖定該名男子身分，持續追緝中，警方也提醒機台業者，隨時留意店內高單價的物品狀況，提高自我防衛能力，以降低被害機會。
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