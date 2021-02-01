夾娃娃機台主注意！ 男改保夾設定行竊得手

高雄市鳳山區鳳林路一名吳姓娃娃機台主本月30日發現，一名頭戴紅色安全帽的男子連續3次，以破壞機台保夾設定並更改保夾金額後，夾走6樣海賊王公仔及其他物品，合計價值約1萬6140元，吳男報案後，警方目前已鎖定對象追緝中，全案依詐欺、毀損罪受理。

據了解，吳男（35歲）30日到娃娃機店中巡視，在查看監視器時，發現一名頭戴安全帽的男子騎乘紅色機車，分別在本月26日、28日及30日凌晨3時許連續3次到夾娃娃機店，以腳踢開機台保夾設定的木板蓋子，變更保夾金額設定後，共計投入2千元夾走價值約1萬6140元物品。