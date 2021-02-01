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五寶爸4名孩子語言遲緩 社會局：早療師接手
台中江家五寶爸又傳出5個小孩有4個因長期待在家中，缺乏刺激、學習等，出現語言、表達能力遲緩。台中市社會局表示，已請早療老師介入協助輔導4個孩子，本周起每周一次。
江家5名小孩分別是7個月，2歲、3歲、4歲及5歲，五寶爸夫妻自己帶，其中，老大曾短暫上過幼兒園，但因家長爬不起來送孩子上學所以中斷。
社工評估，除了住院的老五因年紀太小孩無法評估外，其餘4個孩子都因為長期待在家中，缺乏外界刺激等，有語言、表達遲緩，每個孩子的情況都不一。
五寶爸家中工作丶教養狀況多，中市社會局強調，目前沒有決議安置5個小孩。日前么兒燙傷，照顧困難度高，社工除了每週兩次到家裡和醫院訪視，同時每日和醫護人員確認父母的照護狀況，如果有照顧不周的情事，將保護安置。
社會局強調，目前最重要的是小孩的照顧和恢復，因爲小孩和父母的依附關係很好，社會局會以兒童利益為優先考量，密切訪視，持續評估，引進育兒指導和早療資源，協助父母照顧另外4名孩子。
社會局表示，社會局相當重視各界的聲音，因此將邀請專家學者，舉行「強化弱勢家庭兒童最佳利益」焦點團體座談，討論與檢視現今安置及收出養流程。
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