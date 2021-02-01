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幼兒園4歲女童向母怨沒吃到肉 遭老師公然打頭施暴

聯合報 / 記者張睿廷吳亮賢／新北即時報導

新北市蘆洲一名4歲女童上月28日在幼兒園吃火鍋時沒吃到肉回家向母親反映，母親向老師表達可自己提供食材，未料這名老師竟在上課時間將女童叫出來，公然打頭、施暴，旁邊的教師也都無阻止。新北市教育局指出，已派員到幼兒園了解情形，這名教師也已離職，後續將依調查進行處分。

這名母親在臉書社團爆料，表示孩子疑因聯絡簿沒有簽名、忘記帶學費，加上她多次向校方反映女童在學校吃火鍋時都沒吃到肉，引起老師不滿，拿女童出氣。

母親說，女兒日前突然說自己不想去上學，她追問後才知道，自己的心肝寶貝竟然在幼兒園被老師當所有人的面毆打、辱罵，立刻到園方要求觀看監視器，沒想到竟然看到自己的愛女被老師叫出來，連續揮打2次頭部，孩子只能不斷啜泣，過程將近10分鐘。

園方表示，這名老師年約40多歲，相當有熱忱，不確定是為何毆打女童，但老師也知道做錯，事後已主動離職。

新北市教育局表示，昨日接獲通報後，立即啟動調查程序，今早已派員前往園方調查，並保留監視器畫面，若確認有不當管教行為、未依規定通報等情事，將依幼兒教育及照顧法及兒童及少年福利與權益保障法相關規定予以裁處，行為人最重可裁處60萬，並通報全國不適任教保服務人員系統，同時依情節重大情形移請司法查察。

教育局補充，市府也將追究該園之通報責任，倘確有未依規定通報等情事，將再併罰最高15萬元之罰鍰。

新北市蘆洲幼兒園傳出有老師不滿4歲女童抱怨沒吃到肉，當著眾人的面毆打女童頭部，造成女童身心受創。記者張睿廷／攝影
新北市蘆洲幼兒園傳出有老師不滿4歲女童抱怨沒吃到肉，當著眾人的面毆打女童頭部，造成女童身心受創。記者張睿廷／攝影

幼兒園 教育局

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