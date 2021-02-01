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影／嘸橘可採仍要收費？觀光柑橘園 驚爆全武行
一位民眾上臉書「爆料公社」控訴，與家人到台北內湖的一處觀光柑橘園內，沒採到水果，竟還被強收入園費。
這位民眾說，他們一家6大人1小孩，小孩才2歲，興高采烈到內湖這家果園觀光，「環視四周發現根本沒有水果，一片綠油油，果園內沒橘子，即使有也是在峭壁旁邊，所以決定要離開，前後不到一分鐘。果園老闆看到我們要走，主動走過來請我們吃兩顆橘子，我們一個人拿了半顆橘子之後，決定還是要離開。這時果園老闆的兒子衝下來擋住我們的去路，然後開始吼叫要收入園費320元。」
爆料民眾不滿表示，「我們連樹都沒摸到，也沒摘到任何橘子，就連手上的橘子都是老闆請吃的半顆，這樣就要付錢320元？」民眾說，果園老闆的兒子說，如果不付320元就不能離開。民眾一家人不願付錢，還被推倒及毆打，心生恐懼說要報警，還被老闆的兒子回嗆「報警就報警，我沒在怕的。」
事後這位民眾持驗傷單報警，警方表示，這家人是警局的常客。爆料民眾說，320元入園費，雖然金額不多，但沒有採到任何橘子，卻還要付錢，實在讓人無法接受。果園老闆甚至還嗆說「一個人要付80元過路費，有４個人踩在我的階梯上，就是要付錢才能離開。」還質問民眾一家「是不是要吃霸王橘？」，這位民眾大呼實在太離譜，「連樹沒有摸到橘子也沒採到，還要付錢，是什麼道理？」
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