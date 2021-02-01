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阿里山林班火警 直升機灑水灌救

中央社 / 嘉義縣1日電

阿里山事業區第109 、110林班交界處昨天發生火警，現場竹林草生地，波及面積約0.2公頃，因地形陡峭，嘉義林管處人員攀爬前往灌救，直升機今天上午出動3架次灑水。原因待調查。

嘉義林管處祕書鄭鈞謄今天指出，阿里山事業區第109、110林班交界處昨天下午4時30分左右，有民眾通報林地冒煙，隨即調派觸口、奮起湖工作站等25名人員前往滅火。

鄭鈞謄表示，火場人煙罕至，加上地形陡峭，灌救人員攜帶砍刀、鐵鍬等工具，小心翼翼地攀爬陡峭山壁前往；高山火警因車輛無法到達，且沒有水源，只能以火拍、覆土及挖溝阻絕火勢等方式滅火。

鄭鈞謄說，火場為竹林及草生地，沒有珍貴林木，林管處今天上午商請空中勤務總隊出動3架次直升機執行水袋灑水，地面人員則進行殘火處理，目前波及面積約0.2公頃。截至中午，火勢延燒還未控制，持續搶救中。

他指出，近來因天乾物燥，嘉義林管處籲請民眾在高山使用火源時，離開前一定要確認火源完全熄滅，若發現森林有冒煙情況，立即通報，才能防範森林火警災情擴大。

嘉義 阿里山

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