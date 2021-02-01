男登干卓萬群峰遭石頭砸腰 無法行走直升機送醫

劉姓男子攀登南投縣仁愛鄉干卓萬群峰，自稱遭「石頭砸到腰」，造成腰椎受傷，無法行走，南投縣消防局昨天獲報，擬定陸、空搜救規劃，今天上午由空勤總隊直升機救下山送醫。

南投縣政府消防局救災救護指揮科昨天下午接獲林姓登山客報案指出，一行人1月29日從仁愛鄉萬大林道入山攀登干卓萬群峰，預計2月2日下午從仁愛鄉武界林道下山，但隊伍一名55歲劉姓男領隊在三叉峰營地因腰椎受傷無法行走，請求協助救援。

消防局立即派遣仁愛消防分隊組成3人搜救隊，考量人員步行到場需2、3天，為爭取救援時效，消防局指揮科同時申請直升機協助，由於今天中部天氣條件允許飛行，空勤總隊直升機上午7時28分飛抵三叉峰營地，落地搭載傷者後，再飛往竹山鎮消防署訓練中心降落。

劉男由另一名女子陪同搭直升機後送下山，由名間消防分隊救護車送往竹山秀傳醫院，山區地面搜救人員返隊，完成這起救援任務，消防局表示，劉男自稱遭石頭砸到左腰，疼痛逾一天；救護員檢傷發現劉男腰部瘀青，實際勉強能行走，送醫進一步檢查。