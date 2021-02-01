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影／高雄KTV員工與酒客爆鬥毆 7人掛彩3人送醫

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市鳳山區沈姓KTV員工今天凌晨5時許下班後幫友人打掃，因兩人嬉鬧互罵三字經，引起散場潘姓酒客誤會，出腳踹向沈男，沈男妻子到店外呼喊友人助勢，而爆發4男3女鬥毆，共造成多人受傷、3人送醫，警方到場將沈男等人帶回調查，依聚眾鬥毆、傷害等罪嫌移送法辦。

據了解，沈男（34歲）當時已下班協助友人打掃時，兩人邊打掃邊嬉鬧，還互罵三字經，這時剛準備離場的潘男（43歲）酒後誤會沈男在罵他，用腳踹沈男，潘男妻子蔡女（28歲）見狀呼喊在店外候車準備離場的2名友人加入戰局，沈男2位友人消費後到店內借廁所也遭波及，全案共7人參與鬥毆。

雙方就地取材以掃把、酒瓶拿來當作攻擊武器，造成沈男手部、頭部挫傷，其他人也有輕微擦挫傷，警方到場時雙方持續互毆，員警先協助3名傷者送醫後，將沈男等7人帶回調查，雙方皆表示要提傷害告訴，警方詢後依聚眾鬥毆等罪嫌，將7人併案移送地檢署偵辦。

高雄市鳳山區沈姓KTV員工今天凌晨與店內消費酒客發生衝突，共有7人參與鬥毆，警方依聚眾鬥毆等罪嫌移送。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區沈姓KTV員工今天凌晨與店內消費酒客發生衝突，共有7人參與鬥毆，警方依聚眾鬥毆等罪嫌移送。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區沈姓KTV員工今天凌晨與店內消費酒客發生衝突，共有7人參與鬥毆，警方依聚眾鬥毆等罪嫌移送。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區沈姓KTV員工今天凌晨與店內消費酒客發生衝突，共有7人參與鬥毆，警方依聚眾鬥毆等罪嫌移送。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區沈姓KTV員工今天凌晨與店內消費酒客發生衝突，共有7人參與鬥毆，警方依聚眾鬥毆等罪嫌移送。記者陳玫伶／翻攝
高雄市鳳山區沈姓KTV員工今天凌晨與店內消費酒客發生衝突，共有7人參與鬥毆，警方依聚眾鬥毆等罪嫌移送。記者陳玫伶／翻攝

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