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事故死亡車種「肉包鐵」占一半 你防禦騎車了嗎？

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣警察局統計去年全縣發生60件死亡交通事故，其中以騎乘機車32件，占53%最多說，警方說機車「肉包鐵」，對騎乘人員保護力較低， 因此騎乘機車一定要戴安全帽保持警覺，「防禦駕駛」觀念不能輕忽。

苗栗縣去年死亡車禍交通工具，依序騎乘機車32件，自小客車11件，大貨車及小貨車各4件等，因機車機動性高，兩輪平衡較差，身體直接暴露撞擊中，因此傷亡機率高，此外，根據交通部資料統計，騎乘機車未戴安全帽致死率超過戴安全帽致死率約8.88倍。

機車是台灣普遍的交通工具，警方呼籲騎乘機車時，戴好合格的安全，騎車時要有防禦駕駛觀念，因視覺會有動體或靜體死角，記得減速慢行，保持隨時可煞停的車距，機車後視鏡也會有視覺死角，必須適時擺頭察看後方，並避免進入汽車視野死角，不要行駛在大車正後方，更不要在汽車車陣中亂鑽。

路面坑洞、砂石、積水等不良狀況，行駛時要特別注意，當無法避開，應減速慢行，確保機車的穩定性，而下雨天路面濕滑，標線上容易讓輪胎打滑，必須特別注意。此外，機車在路上要隨時留意路邊停車、突然開啟的車門，及路邊起步不遵守規定打方向燈的汽機車。

警方指出，機車行經彎道或坡道適時減速、靠右，透過反射鏡觀察前方路況，以防對向車開太快，或是侵入自己車道，另行經交叉路口時，尤其是車流量較小、幹支線流量相差懸殊的路口，深夜或清晨時段，及號誌轉換的時候，應預先減速，隨時作停車的準備。

大車轉彎內輪差大，機車應保持安全間距，插入大車前，或在大車前煞車，因為大車視野死角多，必須保持較大安全距離，此外，機車與大車並行，容易因氣流推、吸力量，無法保持平衡與穩定，也要保持安全距離與間隔。

大型車視線死角（黃線範圍）多，轉彎內輪差大（紅線範圍），還有氣流可能產生推、吸力，煞車距離長，機車防禦要保持適當安全距離。圖／本報資料照片
大型車視線死角（黃線範圍）多，轉彎內輪差大（紅線範圍），還有氣流可能產生推、吸力，煞車距離長，機車防禦要保持適當安全距離。圖／本報資料照片

苗栗縣 警察

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