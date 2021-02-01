快訊

重症老人要不要救？疫情下醫療資源匱乏的配置難題

乘客注意！新冠肺炎疫情升溫 今天起雙鐵、客運禁止飲食

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年關將至假鈔現蹤 女子收到百元假鈔PO文呼籲要小心

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東萬丹一名林姓女子，日前購物時，在店家找零的鈔票中發現百元假鈔，由於外觀與真鈔極其相似，當下林女並未察覺，直到回家後，才發現那張假鈔，字樣、圖案較模糊也無浮水印與凸印文，便將該假鈔拍照PO網提醒民眾要小心。對此屏東警分局呼籲，年關將至現金流通量大，若收到假鈔請盡快報案，以利警方追查使用或印製假鈔的集團。

林女將自身經歷轉告親友，並在前天於臉書社團「屏東縣萬丹交流地」貼文指出，假鈔，字樣圖案皆較為模糊，無浮水印，無浮凸印文！防僞線為裁切小段貼上非一整條，整張大小則比真鈔略微小些！

林女孩在貼文中表示，雖然是小錢，還是請各位鄉親、店家在收、付款項時稍微留意一下。並強調，相信店家也是生意繁忙中未能即時察覺進而收、付這張偽鈔，請鄉親們買東西收、付時多稍加留意！

面對市面上出現假鈔，雖然警方尚未接獲相關報案，但屏東警分局表示，民眾可根據央行所提供要訣，秉持三項原則，摸一摸、看一看、轉一轉來辨識出假鈔。警方也強調，避免讓歹徒有機可乘，若民眾收到假鈔，請盡速向附近轄區派出所所報案，以利警方後續追查印製不法集團。

屏東萬丹一名林姓女子，日前收到假鈔，便拍照PO文呼籲民眾小心。記者陳弘逸／翻攝自臉書社團「屏東縣萬丹交流地」
屏東萬丹一名林姓女子，日前收到假鈔，便拍照PO文呼籲民眾小心。記者陳弘逸／翻攝自臉書社團「屏東縣萬丹交流地」
林姓女子指出，假鈔，字樣圖案皆較為模糊，無浮水印，無浮凸印文！防僞線為裁切小段貼上非一整條。記者陳弘逸／翻攝自臉書社團「屏東縣萬丹交流地」
林姓女子指出，假鈔，字樣圖案皆較為模糊，無浮水印，無浮凸印文！防僞線為裁切小段貼上非一整條。記者陳弘逸／翻攝自臉書社團「屏東縣萬丹交流地」

假鈔 屏東縣 萬丹

延伸閱讀

嫌還債太慢 男向女討2萬威脅上床判拘役50日

高雄驚傳私刑逼吃屎 手機直播

回收衣中暗藏舊紅包28萬 清潔隊員送還70歲老夫婦

28萬私房錢丟舊衣回收 中市警抽絲剝繭尋獲失主

相關新聞

事故死亡車種「肉包鐵」占一半 你防禦騎車了嗎？

苗栗縣警察局統計去年全縣發生60件死亡交通事故，其中以騎乘機車32件，占53%最多說，警方說機車「肉包鐵」，對騎乘人員保...

年關將至假鈔現蹤 女子收到百元假鈔PO文呼籲要小心

屏東萬丹一名林姓女子，日前購物時，在店家找零的鈔票中發現百元假鈔，由於外觀與真鈔極其相似，當下林女並未察覺，直到回家後，...

影／沒簽聯絡簿、沒繳學費！幼兒園老師竟對童施暴

臉書社團「爆料公社」貼出影片，內容指出新北市蘆洲區一所幼兒園，疑似因為聯絡簿未簽名、學費袋未放錢，加上幼童回家抱怨在校吃...

影／高雄KTV員工與酒客爆鬥毆 7人掛彩3人送醫

高雄市鳳山區沈姓KTV員工今天凌晨5時許下班後幫友人打掃，因兩人嬉鬧互罵三字經，引起散場潘姓酒客誤會，出腳踹向沈男，沈男...

影／中山高北上安定路段車禍 車流回堵近5公里

國道1號中山高307公里北上台南安定路段，上午10點左右兩輛轎車追撞，雖然沒有人員受傷，國道警方在上午10點20左右排除...

影／台中夜店昏暗酒客爆衝突 拉到店外才知「都認識」

台中市南屯區大觀路夜店在今天凌晨3時許，傳出酒客糾紛案件，警方獲報到場時，以辣椒水制伏其中一名情緒激動酒客，經查，發生衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。