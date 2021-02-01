年關將至假鈔現蹤 女子收到百元假鈔PO文呼籲要小心

屏東萬丹一名林姓女子，日前購物時，在店家找零的鈔票中發現百元假鈔，由於外觀與真鈔極其相似，當下林女並未察覺，直到回家後，才發現那張假鈔，字樣、圖案較模糊也無浮水印與凸印文，便將該假鈔拍照PO網提醒民眾要小心。對此屏東警分局呼籲，年關將至現金流通量大，若收到假鈔請盡快報案，以利警方追查使用或印製假鈔的集團。

林女將自身經歷轉告親友，並在前天於臉書社團「屏東縣萬丹交流地」貼文指出，假鈔，字樣圖案皆較為模糊，無浮水印，無浮凸印文！防僞線為裁切小段貼上非一整條，整張大小則比真鈔略微小些！

林女孩在貼文中表示，雖然是小錢，還是請各位鄉親、店家在收、付款項時稍微留意一下。並強調，相信店家也是生意繁忙中未能即時察覺進而收、付這張偽鈔，請鄉親們買東西收、付時多稍加留意！