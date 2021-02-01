路人拾獲皮夾交保管招領 保全抽走現鈔判刑6月

54歲黃姓男子受雇新竹一間保全公司，在新竹一處科技園區門口擔任保全，去年11月一名莊姓女子搭計遺落在程車到該科技園區門口處，下車時不慎將皮夾遺落在車道，被人發現交給黃，不料黃發現皮夾內有4300元現金與信用卡，竟萌生歹念，將現金拿走，只將皮夾與證件還給莊；新竹地院審理終結，依業務侵占罪判黃6月徒刑。

經查，黃有公共危險前科，2016年易科罰金執行完畢，在新竹一間保全公司擔任保全，派駐於一處科技園區門口，去年11月莊女子搭計程車到科技園區時不慎將皮夾遺落，被民眾撿到交給黃保管招領，不料黃發現皮夾內有現金與信用卡，竟將現金侵占，再將皮夾與其餘物品交給莊，最後莊發現現金短少，向警方報案，於莊的皮夾內扣得4300元（已發還莊）。