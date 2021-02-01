快訊

重症老人要不要救？疫情下醫療資源匱乏的配置難題

乘客注意！新冠肺炎疫情升溫 今天起雙鐵、客運禁止飲食

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嫌還債太慢 男向女討2萬威脅上床判拘役50日

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義縣杜姓男子與游姓女子有債務糾紛，去年7月竟傳語音訊息給游女，以恐嚇語氣說「X你XXX，我要騎抵的，妳這樣還我太慢，我要X抵的......，X抵的，看要幾次」，游女心生恐懼向警方報案，檢察官訊後依恐嚇危害安全罪嫌起訴，法院上月底判處杜男拘役50日，得易科罰金。

據了解，嘉義縣58歲杜姓男子與游姓女子疑似合夥做生意，游與杜有金錢往來，游因此簽了1張2萬元本票給杜，杜男對游女有非分之想，想透過債務威脅游女和他上床。

判決書指出，去年7月23日清晨4時許，杜在嘉義縣之住處，以手機通訊軟體LINE傳送語音訊息「X你娘XX，我要騎抵的，妳這樣還我太慢，我要X抵的這樣，我不管妳，不然妳要想辦法」。

杜還說「別人就可以X，我就不能X，如果妳不給我X，那給它清楚(指債務)，當做妳是什麼，自我清高嗎?錢不還我我就X就對了，X抵的也沒關係，沒拿也沒關係，X抵的，看要幾次」等語恐嚇。游女接獲訊息內心生畏懼，立即向警方報案。

檢警方傳訊杜男到案說明，杜坦承犯行，檢察官認定杜男涉犯刑法第305條恐嚇危害安全罪，依法起訴並聲請簡易判決。

杜男對游女有非分之想，想透過債務威脅游和他上床，傳送語音訊息「我要騎抵的」。示意圖／Ingimage
杜男對游女有非分之想，想透過債務威脅游和他上床，傳送語音訊息「我要騎抵的」。示意圖／Ingimage

恐嚇 嘉義 債務

延伸閱讀

春節送禮就靠這組合！嘉義縣農會牛年轉盤禮盒限量搶購

詐欺通緝犯駕車違規遭盤查 徒手推擠警員被判拘役30天

怪異男子闖入台南幼兒園打手槍 受躁症影響判拘役30日

醋夫偕友闖民宅抓小王 強擄逼簽本票嗆：我老婆好睡嗎

相關新聞

事故死亡車種「肉包鐵」占一半 你防禦騎車了嗎？

苗栗縣警察局統計去年全縣發生60件死亡交通事故，其中以騎乘機車32件，占53%最多說，警方說機車「肉包鐵」，對騎乘人員保...

年關將至假鈔現蹤 女子收到百元假鈔PO文呼籲要小心

屏東萬丹一名林姓女子，日前購物時，在店家找零的鈔票中發現百元假鈔，由於外觀與真鈔極其相似，當下林女並未察覺，直到回家後，...

影／沒簽聯絡簿、沒繳學費！幼兒園老師竟對童施暴

臉書社團「爆料公社」貼出影片，內容指出新北市蘆洲區一所幼兒園，疑似因為聯絡簿未簽名、學費袋未放錢，加上幼童回家抱怨在校吃...

影／高雄KTV員工與酒客爆鬥毆 7人掛彩3人送醫

高雄市鳳山區沈姓KTV員工今天凌晨5時許下班後幫友人打掃，因兩人嬉鬧互罵三字經，引起散場潘姓酒客誤會，出腳踹向沈男，沈男...

影／中山高北上安定路段車禍 車流回堵近5公里

國道1號中山高307公里北上台南安定路段，上午10點左右兩輛轎車追撞，雖然沒有人員受傷，國道警方在上午10點20左右排除...

影／台中夜店昏暗酒客爆衝突 拉到店外才知「都認識」

台中市南屯區大觀路夜店在今天凌晨3時許，傳出酒客糾紛案件，警方獲報到場時，以辣椒水制伏其中一名情緒激動酒客，經查，發生衝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。