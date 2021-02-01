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嫌還債太慢 男向女討2萬威脅上床判拘役50日
嘉義縣杜姓男子與游姓女子有債務糾紛，去年7月竟傳語音訊息給游女，以恐嚇語氣說「X你XXX，我要騎抵的，妳這樣還我太慢，我要X抵的......，X抵的，看要幾次」，游女心生恐懼向警方報案，檢察官訊後依恐嚇危害安全罪嫌起訴，法院上月底判處杜男拘役50日，得易科罰金。
據了解，嘉義縣58歲杜姓男子與游姓女子疑似合夥做生意，游與杜有金錢往來，游因此簽了1張2萬元本票給杜，杜男對游女有非分之想，想透過債務威脅游女和他上床。
判決書指出，去年7月23日清晨4時許，杜在嘉義縣之住處，以手機通訊軟體LINE傳送語音訊息「X你娘XX，我要騎抵的，妳這樣還我太慢，我要X抵的這樣，我不管妳，不然妳要想辦法」。
杜還說「別人就可以X，我就不能X，如果妳不給我X，那給它清楚(指債務)，當做妳是什麼，自我清高嗎?錢不還我我就X就對了，X抵的也沒關係，沒拿也沒關係，X抵的，看要幾次」等語恐嚇。游女接獲訊息內心生畏懼，立即向警方報案。
檢警方傳訊杜男到案說明，杜坦承犯行，檢察官認定杜男涉犯刑法第305條恐嚇危害安全罪，依法起訴並聲請簡易判決。
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