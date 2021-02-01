女兒感情糾紛？ 婦人車停屋前被砸、潑漆、倒土、丟雞蛋

台中市劉姓婦人的休旅車停在家門前，上個月26日晚上和27日凌晨接連被人持球棒砸車和潑油漆、倒泥土和丟雞蛋。有人把經過PO網，表示經過數日警方仍未逮到人，但警方上午表示，該案已從監視錄影查到犯案歹徒車牌並掌握身分，初步了解起因疑和婦人女兒與人有感情糾紛引起，近日等把歹徒逮捕後即可宣布破案。

據了解，家住太平的劉姓婦人平日和女兒以及3個孫女同住，26日晚上10時許突然有兩名歹徒持球棒砸破她家的休旅車車窗，她心想平日生活單純，並未與人結怨，隨即在隔日凌晨向警方報案，但未料27日凌晨1時許才在派出所做完筆錄返家，凌晨3時許又有3歹徒駕駛白色轎車到她家門前，向休旅車潑油漆、倒泥土和丟雞蛋，讓她受到驚嚇。