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女兒感情糾紛？ 婦人車停屋前被砸、潑漆、倒土、丟雞蛋

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市劉姓婦人的休旅車停在家門前，上個月26日晚上和27日凌晨接連被人持球棒砸車和潑油漆、倒泥土和丟雞蛋。有人把經過PO網，表示經過數日警方仍未逮到人，但警方上午表示，該案已從監視錄影查到犯案歹徒車牌並掌握身分，初步了解起因疑和婦人女兒與人有感情糾紛引起，近日等把歹徒逮捕後即可宣布破案。

據了解，家住太平的劉姓婦人平日和女兒以及3個孫女同住，26日晚上10時許突然有兩名歹徒持球棒砸破她家的休旅車車窗，她心想平日生活單純，並未與人結怨，隨即在隔日凌晨向警方報案，但未料27日凌晨1時許才在派出所做完筆錄返家，凌晨3時許又有3歹徒駕駛白色轎車到她家門前，向休旅車潑油漆、倒泥土和丟雞蛋，讓她受到驚嚇。

劉婦說，車子還在貸款中，刻意的毀損保險公司不會理貼，平日生活都靠女兒努力工作支撐，而車子被砸，她也無法載3位孫女去上學，且日日夜夜都十分恐懼，但歹徒犯案似避開監視器，警方至今尚未逮到人。

台中市劉姓婦人的休旅車停在家門前，上個月26日晚上和27日凌晨接連被人持球棒砸車和潑油漆、倒泥土和丟雞蛋。圖／截取自臉書
台中市劉姓婦人的休旅車停在家門前，上個月26日晚上和27日凌晨接連被人持球棒砸車和潑油漆、倒泥土和丟雞蛋。圖／截取自臉書

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