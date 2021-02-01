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台南市安南區防火巷雜物大火 2戶人家清晨倉惶逃出
台南市安南區同安路80巷31弄巷內民宅，今天清晨6點多發生大火，安南等消防分隊員據報到場搶救，消防人員兩間透天厝中間防火巷堆置回收雜物起火，火勢一度猛烈，還好兩戶人家都及時逃出沒有人受困屋內。
消防人員馬上拉水線出水滅火，火勢在10多分鐘控制，至於起火真正原因待火災調科查人員進一步鑑定查明。
台南市消防局救災救護中心指出，今天清晨6點21分接獲民眾報案，位於安南區同安路80巷31弄8號旁，3樓建物1樓有起火。報案鄰居不知屋內有無人員受困，中心出動轄區安南等分隊11車24人前往搶救。
安南消防分隊人員在途中發現大量濃煙，請求中心支援、到場後發現防火巷難燃燒大批回收雜物，有燃燒至其中一戶屋內、出水搶救。另一棟聿物為4樓水泥建築人員皆已撤出。清晨6點38分現場火勢撲滅，消防人員潔搜索各房間確定屋內無人受困。
附近住戶前市議員吳清遊說，他在睡夢中聽到玻璃碎裂聲音，連忙驚醒外出察看才知道是防火巷雜物起火，還好鄰居都及時逃出，沒有人員受傷。
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