女童回家抱怨火鍋沒吃到肉 疑遭幼兒園老師打罵

有家長在臉書貼文稱女兒回家抱怨在幼兒園吃火鍋時沒吃到肉，沒想到媽媽次日表達願多提供食材卻引得老師事後生氣打罵女童。示意圖／Ingimage

有家長在臉書貼文稱女兒回家抱怨在幼兒園吃火鍋時沒吃到肉，沒想到媽媽次日表達願多提供食材卻引得老師事後生氣打罵女童；新北市教育局得知後介入調查，並表示，若屬實將裁罰。

女童的媽媽在臉書社團上貼文指出，4歲女兒就讀新北市某幼兒園，女兒僅因連絡簿未簽名、沒帶學費，加上日前幼兒園舉辦火鍋趴，媽媽雖有準備食材帶去，但女兒回家向媽媽抱怨沒吃到肉。

由於幼兒園還會再吃火鍋，媽媽次日就向老師表示願多提供食材並強調反映時語氣沒有生氣，但女童進去幼兒園上課後，卻在上課到一半後被老師叫出當著全班的面打罵。

教育局表示，雖未接獲家長陳情，但在得知家長在臉書社群上反映某幼兒園所涉疑似不當管教一事，已立即要求此幼兒園啟動調查、保留監視器畫面及通報相關機制，以及要求老師調離原職，教育局將儘速到園稽查。

教育局表示，如果這名老師真的有體罰或不當管教行為、未依規定通報等情事，將依「幼兒教育及照顧法」及「兒童及少年福利與權益保障法」相關規定予以裁處，行為人最重可處新台幣60萬元罰鍰，並通報全國不適任教保服務人員系統，依情節重大情形移請司法查察。

教育局強調，除前項調查後，也將追究此一幼兒園有無通報的責任，倘若確有未依規定通報等情事，將再併罰最高15萬元的罰鍰。