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回收衣中暗藏舊紅包28萬 清潔隊員送還70歲老夫婦

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導

台中市南屯區清潔隊員黃祈隆日前在南屯區清潔隊隊部整理回收舊衣物時，發現一包舊衣袋內有紅包袋及不同面額的鈔票，他原封不動立即通報隊長，送到派出所清點後共計現金28萬餘元。環保局與警方循線，當天便找到失主是一對70歲夫婦，失主親自到南屯清潔隊致謝。

29歲的黃祈隆在環保局清潔隊服務約4年，目前在南屯區清潔隊擔任資源回收人員，平時工作勤奮，個性也很老實。黃祈隆說，當下就認為要送去警察局招領，且當時只知道整個舊衣袋內有很多紅包及現金，警方清點後才知道有這麼多錢。

南屯區清潔隊長陳秀玲表示，他們報案後，在派出所內翻遍舊衣回收袋發現鈔票裡夾雜著發票及收據，警方找到店家，透過會員資料，經查是失主兒子所有，最後才讓老夫婦失而復得。

據了解，失主的兒子進行年終大掃除時，把家中舊衣物打包交給清潔隊，沒注意到舊衣物內有現金，才發生這件事。

環保局長陳宏益提醒，今年1月14日至2月10日是「台中清潔月」家戶大掃除，丟掉舊物前應注意是否夾藏貴重物品，以免發生遺憾。

台中市清潔隊員黃祈隆拾金不昧。圖/台中市環保局提供
台中市清潔隊員黃祈隆拾金不昧。圖/台中市環保局提供
台中市清潔隊員黃祈隆拾金不昧。圖/台中市環保局提供
台中市清潔隊員黃祈隆拾金不昧。圖/台中市環保局提供

失主 紅包 警察

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