影／老翁掉山谷滿臉血 分局長搜山找嘸人請「祂」坐鎮

高雄路竹一名75歲林姓老翁，日前騎車離家，說要去拜訪朋友，卻不知為何騎到百里外的嘉義縣中埔鄉山區，中埔分局長莊思神親自帶隊搜山，久尋未果，隊員提議祭拜土地公，最終沿著泥巴路軌跡救回滿臉鮮血險滾落山谷的老翁，結束這場驚魂。

據了解，家屬當天發現老翁不在家，立即報警協尋，調閱監視器發現老翁最後身影出現在嘉義縣中埔三和派出所外，所長莊政峯循線追查，發現晚間5時44分老翁出現在中埔鄉富裕路口，不到6分鐘後又現身中埔村鎮安宮，經當地居民指認，發現老翁騎機車正往石硦林場方向駛去。

同時間中埔分局正組織轄下各派出所同仁及民間搜救團體，組織救援隊漏夜上山搜救，花了數小時卻一無所獲，心力交瘁的隊員在經過山路旁一處土地公廟時，隊員提議停下來焚香，祈求土地公保佑，5分鐘後便在不遠處，尋獲老翁機車，沿著林間泥巴路上老翁的足跡，在1公里外一處斷崖下，發現倒臥血泊中的老翁。

經隊員描述，當時天色昏暗，搜救隊其實有經過老翁失足的斷崖，只是不知為何就是看不到老翁，後來分局長重新召集隊員，誠心祭拜土地公，很快就發現老翁，「可能是分局長的名諱起了驅邪鎮煞的作用，讓這次的搜救任務圓滿達成」

林姓老翁獲救時一臉驚恐，經急救後已脫離險境，他表示，原本只是想到台南市找朋友，怎知似乎有股力量牽引，迷迷糊糊下騎車到中埔，當時天色已黑，也不知道為什麼摔車，「只覺得眼前一暗，醒來人就躺在地上了」，當時他心裡呼喊著郭聖王及十三太保，眼中突現一道光，就看到警察手電筒燈光照在他的臉上。

當地住戶表示，最近常有老人家不明原因，由鄉間小路進入林區，家屬隨後也在臉書上發文，感謝警消在不畏低溫，不放棄一絲希望，最終終在百公里外與滿身傷父親團聚，為此事畫下完美句點。