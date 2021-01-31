快訊

國防部首公布美軍機動態 偵察機現蹤周邊空域

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／老翁掉山谷滿臉血 分局長搜山找嘸人請「祂」坐鎮

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導

高雄路竹一名75歲林姓老翁，日前騎車離家，說要去拜訪朋友，卻不知為何騎到百里外的嘉義縣中埔鄉山區，中埔分局長莊思神親自帶隊搜山，久尋未果，隊員提議祭拜土地公，最終沿著泥巴路軌跡救回滿臉鮮血險滾落山谷的老翁，結束這場驚魂。

據了解，家屬當天發現老翁不在家，立即報警協尋，調閱監視器發現老翁最後身影出現在嘉義縣中埔三和派出所外，所長莊政峯循線追查，發現晚間5時44分老翁出現在中埔鄉富裕路口，不到6分鐘後又現身中埔村鎮安宮，經當地居民指認，發現老翁騎機車正往石硦林場方向駛去。

同時間中埔分局正組織轄下各派出所同仁及民間搜救團體，組織救援隊漏夜上山搜救，花了數小時卻一無所獲，心力交瘁的隊員在經過山路旁一處土地公廟時，隊員提議停下來焚香，祈求土地公保佑，5分鐘後便在不遠處，尋獲老翁機車，沿著林間泥巴路上老翁的足跡，在1公里外一處斷崖下，發現倒臥血泊中的老翁。

經隊員描述，當時天色昏暗，搜救隊其實有經過老翁失足的斷崖，只是不知為何就是看不到老翁，後來分局長重新召集隊員，誠心祭拜土地公，很快就發現老翁，「可能是分局長的名諱起了驅邪鎮煞的作用，讓這次的搜救任務圓滿達成」

林姓老翁獲救時一臉驚恐，經急救後已脫離險境，他表示，原本只是想到台南市找朋友，怎知似乎有股力量牽引，迷迷糊糊下騎車到中埔，當時天色已黑，也不知道為什麼摔車，「只覺得眼前一暗，醒來人就躺在地上了」，當時他心裡呼喊著郭聖王及十三太保，眼中突現一道光，就看到警察手電筒燈光照在他的臉上。

當地住戶表示，最近常有老人家不明原因，由鄉間小路進入林區，家屬隨後也在臉書上發文，感謝警消在不畏低溫，不放棄一絲希望，最終終在百公里外與滿身傷父親團聚，為此事畫下完美句點。

搜救隊發現老翁時，他雙目失神，身體失溫，家屬在一旁攙扶。記者莊祖銘／翻攝
搜救隊發現老翁時，他雙目失神，身體失溫，家屬在一旁攙扶。記者莊祖銘／翻攝
搜救隊發現老翁時，他雙目失神，身體失溫，家屬在一旁攙扶。記者莊祖銘／翻攝
搜救隊發現老翁時，他雙目失神，身體失溫，家屬在一旁攙扶。記者莊祖銘／翻攝
現場遺落有老翁衣物。記者莊祖銘／翻攝
現場遺落有老翁衣物。記者莊祖銘／翻攝
搜救隊成員發發現老翁騎的機車，循線在不遠處找到老翁。記者莊祖銘／翻攝
搜救隊成員發發現老翁騎的機車，循線在不遠處找到老翁。記者莊祖銘／翻攝

老翁 土地公 嘉義

延伸閱讀

迷途老翁從白天走到暗夜 走30公里披星戴月才被發現

80歲翁負氣離家失蹤1天 搜尋人員鑽柵欄從廢棄屋內救出

老翁迷途遇警喊「賣嘎挖掠」 暖警寒風中解危

染疫老翁僅二女兒沒確診 莊人祥：可能在潛伏期

相關新聞

回收衣中暗藏舊紅包28萬 清潔隊員送還70歲老夫婦

台中市南屯區清潔隊員黃祈隆日前在南屯區清潔隊隊部整理回收舊衣物時，發現一包舊衣袋內有紅包袋及不同面額的鈔票，他原封不動立...

影／老翁掉山谷滿臉血 分局長搜山找嘸人請「祂」坐鎮

高雄路竹一名75歲林姓老翁，日前騎車離家，說要去拜訪朋友，卻不知為何騎到百里外的嘉義縣中埔鄉山區，中埔分局長莊思神親自帶...

明知機車停哪卻找不到 老婦心急找警終尋獲

高雄市岡山區一名49歲許姓婦人日前上午騎機車到文賢菜市場買菜，準備回家時卻發現機車不見，趕緊報警，許婦堅稱機車停在電線杆...

健保卡疑被盜用 夫妻領嘸口罩給女兒

有民眾到藥局幫女兒買口罩，卻發現女兒的健保卡遭人盜用，2周10片的實名制也被用掉，想抓兇手又因個資保密無法如願，最後只好...

影／苗栗大湖警方假搶劫真宣導 草莓怪客效果十足

苗栗縣大湖鄉是「草莓王國」，目前正值產季，大湖警察分局於春節前夕，策畫員警戴上草莓頭套，辦理金融機構防搶演練，別開生面宣...

南投埔里昨山林火災今又冒煙復燃 飛行傘玩家急通報

南投縣埔里鎮蜈蚣里山區、南投林管處埔里事業區第102林班昨下午發生山林火災，陸空串聯控制撲滅火勢，延燒面積約0.2公頃，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。