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健保卡疑被盜用 夫妻領嘸口罩給女兒

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

有民眾到藥局幫女兒買口罩，卻發現女兒的健保卡遭人盜用，2周10片的實名制也被用掉，想抓兇手又因個資保密無法如願，最後只好拜託警方，全案朝偽造文書方向調查中。

據了解，鄭姓婦人日前到台北市北投某藥局買口罩寄給在美國讀書的女兒，順便買了實名制口罩，卻意外發現女兒的健保卡在不久前已買過口罩，而且地點是遠在新北市新店區的藥局，因此懷疑是有人盜用。

北投警方受理報案後轉報新店警方，經調查，使用鄭婦女兒健保卡證號領口罩的是一名男子。事發當時，因為男子提供的健保卡晶片讀取不成功，所以店員改用手動輸入證號，進而讓男子領走口罩。

警方表示，因為男子戴著口罩，面容不易辨認，正擴大調閱藥局周遭監視器釐清，朝偽造文書方向偵辦。

健保卡 口罩

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