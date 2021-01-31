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影／苗栗大湖警方假搶劫真宣導 草莓怪客效果十足

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣大湖鄉是「草莓王國」，目前正值產季，大湖警察分局於春節前夕，策畫員警戴上草莓頭套，辦理金融機構防搶演練，別開生面宣導，提升金融機構員工自我警覺防衛，及強化員警因應搶案狀況處置能力，而草莓怪客要錢也搶草莓，另類行銷草莓。

大湖警分局防搶演練，模擬2名草莓控歹徒，持槍侵入金融機構，2人不只是搶錢，還要搶草莓，得手後逃逸，因受不了草莓吸引力，中途下車採草莓，警方運用空拍機搜索掌握行蹤，並部署攻堅逮捕2人，警方將過程影片PO網，民眾印象深刻，直呼「很好笑，也很逼真」、「大湖草莓真的好吃」等。

大湖分局長廖志明表示，分局平時與金融業者保持聯繫，時常提醒防搶觀念，春節前夕透過狀況模擬演練，強化警覺性及應變能力，並宣示警方決心，不讓歹徒有可乘之機，同時呼籲詐騙集團常假冒警察、檢察官監管財產等手法，希望業者多關懷提問，民眾如果接獲可疑詐騙電話，請立即撥打「165」反詐騙專線查證。

苗栗縣大湖警察分局於春節前夕，策畫員警戴上草莓頭套，辦理金融機構防搶演練，別開生面宣導，提升金融機構員工自我警覺防衛，及強化員警因應搶案狀況處置能力，而草莓怪客要錢也搶草莓，另類行銷草莓。 圖／翻攝自聯合影音網
苗栗縣大湖警察分局於春節前夕，策畫員警戴上草莓頭套，辦理金融機構防搶演練，別開生面宣導，提升金融機構員工自我警覺防衛，及強化員警因應搶案狀況處置能力，而草莓怪客要錢也搶草莓，另類行銷草莓。 圖／翻攝自聯合影音網

詐騙集團 警察

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