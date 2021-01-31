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南投埔里昨山林火災今又冒煙復燃 飛行傘玩家急通報

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投林管處埔里事業區102林班昨生山林火警，派出森林護管員上山滅火，未料今午後又復燃。圖／南投林管處提供
南投林管處埔里事業區102林班昨生山林火警，派出森林護管員上山滅火，未料今午後又復燃。圖／南投林管處提供
南投縣埔里鎮蜈蚣里山區、南投林管處埔里事業區第102林班昨下午發生山林火災，陸空串聯控制撲滅火勢，延燒面積約0.2公頃，林管人員今上午才撤離，未料今下午疑又冒煙復燃，經飛行傘玩家發現通報，相關人員再度動員前往滅火。

南投縣消防局指出，昨下午1時許獲報埔里鎮墘溪二巷附近山區發生火警災，當下調派鄰近消防分隊前往，確認起火點大型消防車輛無法抵達，並位在林務局埔里事業區第102林班，轉報轄管單位林務局南投林管處，並協請空勤總隊處理。

當時南投林管處立刻調派森林護管員21人徒步進入火場滅火，空勤總隊也派遣9架次黑鷹直升機自鄰近的鯉魚潭以水袋取水，從空中灑水灌救，陸空串連滅火下，下午5時許控制火勢，改由現場人員處理殘火完畢，留守至今上午才撤離。

未料，下午又傳出山林火警復燃，南投縣消防局表示，今天下午1時13分，有飛行傘玩家發現鯉魚潭後方的山林冒出陣陣白煙，經確認是昨天發生火警的102林班又冒煙疑復燃，除派遣鄰近中心碑、埔里分隊，同時也轉通報南投林管處。

南投林管處表示，該林班地昨發生火警，經控制撲滅後，該處人員留守並進行火場處理，確認清理完畢，今上午才陸續將人員撤離，未料下午又傳復燃，當下立刻調派森林護管員再度上山滅火，目前火勢已獲控制。

針對該起山林火警又復燃，南投林管處研判應是氣候太過乾燥，且大火後現場溫度仍高，乾枯枝葉掉落可能又意外引燃，但詳細起火原因仍待查；林管處也呼籲，近期乾燥少雨，民眾若前往山區活動務必注意用火安全，以免稍有不慎釀禍。

南投縣消防局今天下午1時許，接獲有飛行傘玩家通報埔里山林火警，經確認是102林班又冒煙疑復燃。圖／讀者提供
南投縣消防局今天下午1時許，接獲有飛行傘玩家通報埔里山林火警，經確認是102林班又冒煙疑復燃。圖／讀者提供

埔里 空勤總隊 飛行傘

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