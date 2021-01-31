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28萬私房錢丟舊衣回收 中市警抽絲剝繭尋獲失主

中央社 / 台中31日電

台中市警方日前接獲報案指稱在資源回收場拾獲一袋現金，金額共28萬多元，警方根據夾雜在鈔票中的收據與發票，找到周姓失主，起先被懷疑是詐騙集團，最後開心領回私房錢

台中市警察局第四分局大墩派出所警員林偉翔執勤時，一名黃姓男子提著塑膠袋走進派出所報案說，本身在清潔隊工作，在整理舊衣回收時，發現一袋現金，由於金額不少，因而前來報案。

林偉翔發現鈔票帶有濃濃霉味，研判應該是民眾藏放的私房錢，時日一久而遺忘，在年終打掃時，當垃圾丟棄，警方還到超商借點鈔機來清點金額，但因鈔票濕氣太重無法使用，最後由派出所人員分工清點，金額總計新台幣28萬多元。

為了尋找失主，林偉翔發現鈔票裡夾雜著回收發票及收據，即與同事黃韋霖找到店家，透過會員資料找到72歲的周姓失主，當警方打電話上門時，還一度被誤為詐騙集團，經員警費心解釋，才獲失主相信，但失主也說不出確切的金額。

警方於是會同周姓夫婦前往清潔隊調閱監視器，確定是周姓失主拿到清潔隊丟棄的，進一步了解，才知道是周姓失主的老婆習慣在身邊存點錢，只要有多餘現金就存放起來，打算要做為女兒嫁妝及養老金，而這些現金都是撿回收辛苦賺來的，私房錢失而復得，兩夫妻事後還帶著一箱水果感謝員警辛勞。

大墩派出所所長葉信良也提醒民眾，年終大掃除時要注意，部分民眾常將貴重物品，如私房錢、金條、存摺等夾雜在電器用品、大型家具內，丟棄雜物前請仔細檢查，以免損失辛苦賺取的積蓄。

失主 私房錢 詐騙集團

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