家道中落男子趁夜下田偷玉米 農民損失3千元

冬天火鍋需求量大，近日玉米價格不差，高雄市林園警分局成立「護米專案」加強巡邏。警方指出，昨晚大寮區河堤路一處玉米田疑似有人盜採玉米，員警到場與展開追逐戰，在眾人包抄下順利抓到一名50幾歲男竊賊，小偷身上攜帶飼料袋偷採60根玉米，市價約3千元。

高雄各地警方陸續針對冬天出產的橙蜜香番茄、蜜棗與蓮霧等作物組成護果專案加強巡邏，大寮地區栽種的玉米雖然價格比不上高單價水果，不過近日產地價格也不錯，農民抱怨有人偷玉米。

高雄市林園警分局成立「護米專案」加強巡邏。昨天晚上9點左右，農民發現自家玉米田疑似有陌生人出入，鄰近巡邏員警立即趕到，眾人在玉米田展開追捕，不久後順利抓到57歲連姓竊賊，他身上飼料袋裝著60根玉米（重量约40斤），連男聲稱因缺錢花用鋌而走險。