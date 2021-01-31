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因應防疫需求 中警二分局年前拜會金融機構「一對一」

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

為了防範新冠肺炎擴大，台中市第二警分局每年舉辦的金融機構安全維護工作座談會，改為「一對一」方式進行，由分局長蔡元戎及各級幹部，從26日至29日為止，陸續拜訪轄內金融機構、金銀珠寶業、當鋪、加油站、大賣場及百貨公司等業者，了解業者對安全維護上的需求，並製作宣導文宣，及贈送防疫宣導品。

台中市第二警分局表示，因應農曆春節的到來，在今年度加強重要節日安全維護期前工作，分局長、副分局長及各派出所所長等幹部，在26日至29日拜訪了轄內近百家業者，宣導各項安全維護措施，以「分層分眾」的方式，針對不同業者給予量身訂做的建議與提醒。

第二警分局指出，針對金融機構及其他財物匯集處所，分局也辦理各項安全檢測，在春節期間金錢交易頻繁的金融機構也增加巡邏密度、執行定點守望勤務、加強員工任務訓練，以及危機處理教育，從實境演練中發現安全漏洞進而及時調整，藉以強化自我防衛及應變處置能力，如有發生任何治安狀況，警方會以最快速度前往處理。

第二警分局提醒，近年詐騙手法不斷日新月異，分局幹部前往拜訪的同時，也分享如何判斷遭詐民眾特徵，與業者互相交換防詐方法，希望能透過金融機構第一線的關懷提問，及時阻止民眾遭詐騙，若發現可疑人士出沒，馬上通報警方到場查處，攜手業者共同打擊犯罪，讓民眾安心過好年。

台中市第二警分局長蔡元戎等分局幹部在26日至29日，拜訪轄內金融機構等單位，進行安全維護工作座談會，並發放宣導品，宣導防範犯罪。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局長蔡元戎等分局幹部在26日至29日，拜訪轄內金融機構等單位，進行安全維護工作座談會，並發放宣導品，宣導防範犯罪。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局長蔡元戎等分局幹部在26日至29日，拜訪轄內金融機構等單位，進行安全維護工作座談會。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局長蔡元戎等分局幹部在26日至29日，拜訪轄內金融機構等單位，進行安全維護工作座談會。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局長蔡元戎（左二）等分局幹部在26日至29日，拜訪轄內金融機構等單位，進行安全維護工作座談會。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局長蔡元戎（左二）等分局幹部在26日至29日，拜訪轄內金融機構等單位，進行安全維護工作座談會。圖／第二警分局提供

詐騙 台中市

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