台南市民宅火警幸無人傷 疑電暖器釀災

台南市南區灣裡區明興路1253巷內1處透天民宅，今天上午11點驚傳2樓冒出火煙，灣裡等消防分隊人車前往搶救，消防人員布水線進入屋內射水灌救，火勢很快在10多分鐘內即被控制，屋主人員都已先行逃出。

台南市消防局救災救護中心，今天上午11點多接獲民眾報，明興路1253巷民宅2樓有火煙竄出，馬上調派德興、灣裡、文賢、南門等分隊13車、31名警義消人員前往搶救，消防人員到場後馬上拉水線射水，火勢在10幾分鐘內就被控制、撲滅。