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搶匪戴面具駕駛特斯拉搶銀行 原來是北市防搶演練

聯合報 / 記者廖炳棋/即時報導

搶劫！通通趴下，不要動！」，3名身穿紅衣，頭戴面具，手持長槍的歹徒囂張闖入銀行，還有民眾誤以為是真的搶案，原來是台北市中正一警分局結合轄內銀行舉辦防搶演練。中正一警分局長陳明志帶領警方參與，並由彰化銀行城內分行協助演練。

演練當天由3名歹徒，荷槍實彈闖入銀行強盜，行員機警通報警方，警方迅速趕赴現場，將其中1名歹徒當場制伏，另2名歹徒見事跡敗露，隨即駕車逃逸，警方發現後立即呼叫線上警網展開攔截圍捕，最後在華翠大橋旁將歹徒攔截。不過影片中的歹徒，竟然是駕駛特斯拉轎車搶劫，意外成為影片中的焦點。

警方提醒，年關將近，各財物匯集處所都有大量現金流通，容易成為歹徒覬覦目標，警方分析，歹徒易作案時段為營業開始、結束前後及午間用膳等時段，中正一警分局提醒各金融機構、金銀珠寶業等財物匯集處所，為防範強盜、搶奪、竊盜等重大治安事件發生，除加強自我防衛能力外，應請保全人員加強巡查，避免危害案件發生，警方也將加強轄內財物匯集處所巡守，全力維護治安。民眾有提領大額現金需求，都可透過110、金融機構或直接向轄區派出所申請護鈔服務，以防金融危害案件發生。

年關將近，台北市警方舉行防搶演練。記者廖炳棋/翻攝
年關將近，台北市警方舉行防搶演練。記者廖炳棋/翻攝
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搶劫 強盜 巡守

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