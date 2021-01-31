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少年高雄柴山海蝕洞看夕陽跌落7公尺 今年首例去年6起意外
高雄17歲古姓少年昨天跟女友以及5名友人到柴山秘境海蝕洞看夕陽，想攀爬岩石往下時卻不慎掉落6、7公尺高，導致受傷倒地動彈不得，幸好海巡署南部分署第五岸巡隊巡邏經過見好多人圍觀，才發現這起意外，趕緊繞路走下去，抬出古姓少年並送醫救治。
第五岸巡隊表示，柴山緊臨海岸線有珊瑚礁海蝕地形，被發展許多秘境路線，但尚未經開發，沒設相關安全設施，去年接獲受傷案6件、迷路1件，此為今年首起受傷案。
據了解，這次發生地點於柴山秘境沿線的「海角咖啡」附近，是許多民眾賞夕陽的景點，不少人跨過欄杆走下去海灘。
第五岸巡隊查出，17歲古姓少年昨天跟女友，以及另5名朋友昨下午5點多到海蝕洞看夕陽，當時走在上方的平台，古姓少年因攀爬岩石，想要往下到海蝕洞，不慎腳滑跌落，痛苦地倒臥起不來，讓同行朋友很擔憂，也吸引民眾圍觀。
當時第五岸巡隊第二機動巡邏站站長正好執行巡邏勤務，在觀景台發現不少人員聚集，還有人呼救聲，上前詢問發現受傷古姓少年掉在下面，立即率人繞路過去救援，幸好少年意識清楚，只是雙手疑似骨折且身上多處擦傷；海巡人員以長背板抬出他後，由高市消防局協助送醫。
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