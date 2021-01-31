少年高雄柴山海蝕洞看夕陽跌落7公尺 今年首例去年6起意外

高雄17歲古姓少年昨天跟女友以及5名友人到柴山秘境海蝕洞看夕陽，想攀爬岩石往下時卻不慎掉落6、7公尺高，導致受傷倒地動彈不得，幸好海巡署南部分署第五岸巡隊巡邏經過見好多人圍觀，才發現這起意外，趕緊繞路走下去，抬出古姓少年並送醫救治。

第五岸巡隊表示，柴山緊臨海岸線有珊瑚礁海蝕地形，被發展許多秘境路線，但尚未經開發，沒設相關安全設施，去年接獲受傷案6件、迷路1件，此為今年首起受傷案。

據了解，這次發生地點於柴山秘境沿線的「海角咖啡」附近，是許多民眾賞夕陽的景點，不少人跨過欄杆走下去海灘。

第五岸巡隊查出，17歲古姓少年昨天跟女友，以及另5名朋友昨下午5點多到海蝕洞看夕陽，當時走在上方的平台，古姓少年因攀爬岩石，想要往下到海蝕洞，不慎腳滑跌落，痛苦地倒臥起不來，讓同行朋友很擔憂，也吸引民眾圍觀。