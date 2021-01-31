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淡水警方春節前夕加強路口交通執法 取締機車行人違規
春節連假將至，新北市淡水警分局自1月28日起執行為期2周的交通大執法，於淡水區民權路、中正東路及淡金路沿線易肇事路口，針對闖紅燈、機車行駛禁行機車道、不禮讓行人及行人違規等項目加強稽查取締，以維護路口安全及行人路權。
警方表示，根據統計，交通事故約有6成發生於路口，肇事原因以「未依規定讓車」及「違反號誌管制或指揮」最多，近期淡水地區時有駕駛人不遵守號誌、標線，造成傷亡事故比率較高，為守護路口安全，警方將持續加強路口執法。
此外，根據道路交通管理處罰條例「汽機車闖紅燈及紅燈右轉」罰鍰600元至5400元，「機車行駛禁行機車道」罰鍰為600元至1800元，「行人未依規定行走行人穿越道」、「行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路」罰鍰300元，用路人應遵守交通規則，以免受罰。
淡水警分局呼籲，為維護路口安全保障行人路權，警方除加強宣導外，並落實稽查取締，籲請駕駛人及行人行經路口務必遵守交通規則，注意停讓規定，共同營造安全的用路環境。
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