台東空勤黑鷹直升機 今早完成山域事故吊掛任務

台東縣卑南南峰登山的曾姓男子29傍晚摔落20公尺山谷受傷，無法行動，消防局和空勤總隊第3大隊第3隊等單位出動救援，今早黑鷹直升機吊掛成功，送往馬偕醫院救治，已無大礙。

29日傍晚5點41分，消防局接獲報案，指2名登山客於延平林道入山，前往卑南主山南峰途中曾男墜落20公尺山谷，雙腳骨折，無法再行走，急需救援、緊急救護任務。

消防局調度台東消防大隊山域消防及義消人力整裝出動上山，也知會空勤總隊第3大隊第3隊及林務局巡山員協助救援。不過，由於山區樹叢林立、地勢陡峭、風速過大及山區亂流無法執行吊掛，空勤黑鷹直升機只能折返。