快訊

備用口罩從外套飛落被密錄器拍到罰3600 她批「政府搶錢」

英申請加入CPTPP啟動 日英紐明晚舉行三國部長會談

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東空勤黑鷹直升機 今早完成山域事故吊掛任務

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣卑南南峰登山的曾姓男子29傍晚摔落20公尺山谷受傷，無法行動，消防局和空勤總隊第3大隊第3隊等單位出動救援，今早黑鷹直升機吊掛成功，送往馬偕醫院救治，已無大礙。

29日傍晚5點41分，消防局接獲報案，指2名登山客於延平林道入山，前往卑南主山南峰途中曾男墜落20公尺山谷，雙腳骨折，無法再行走，急需救援、緊急救護任務。

消防局調度台東消防大隊山域消防及義消人力整裝出動上山，也知會空勤總隊第3大隊第3隊及林務局巡山員協助救援。不過，由於山區樹叢林立、地勢陡峭、風速過大及山區亂流無法執行吊掛，空勤黑鷹直升機只能折返。

今天早上見天氣轉好，空勤黑鷹再次出動，8點38分完成吊掛返回台東豐年機場，並將傷者交由救護人員轉送醫院實施後續治療，圓滿完成救援任務。

台東縣卑南南峰登山的曾姓男子29傍晚摔落20公尺山谷受傷，無法行動，消防局和空勤總隊第3大隊第3隊等單位出動救援，今早黑鷹直升機吊掛成功，送往馬偕醫院救治，已無大礙。圖／空勤總隊提供
台東縣卑南南峰登山的曾姓男子29傍晚摔落20公尺山谷受傷，無法行動，消防局和空勤總隊第3大隊第3隊等單位出動救援，今早黑鷹直升機吊掛成功，送往馬偕醫院救治，已無大礙。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 台東 空勤總隊

延伸閱讀

影／幼童異物哽塞莫驚慌 竹縣消防局拍急救教學影片

影／基隆東信路民宅大火1死 消防局：木造裝潢延燒猛烈

台中男子持刀恐嚇救護員 家人安撫結束虛驚

影／鹿港廢棄電器回收場大火 濃煙直衝雲霄十分駭人

相關新聞

高雄男子被限制行動逼吃大便 過程還用手機直播警逮3人

高雄市朱姓男子與友人發生糾紛，本月27日被對方糾眾帶至杉林山區限制行動，不僅被眾人踩在地上凌虐辱罵，還被迫吃入人的排泄物...

台南市民宅火警幸無人傷 疑電暖器釀災

台南市南區灣裡區明興路1253巷內1處透天民宅，今天上午11點驚傳2樓冒出火煙，灣裡等消防分隊人車前往搶救，消防人員布水...

搶匪戴面具駕駛特斯拉搶銀行 原來是北市防搶演練

「搶劫！通通趴下，不要動！」，3名身穿紅衣，頭戴面具，手持長槍的歹徒囂張闖入銀行，還有民眾誤以為是真的搶案，原來是台北市...

詐團食髓知味二度詐騙 老婦被騙50萬報警查獲兩車手

台北市青年路派出所18日下午接獲徐姓老婦報案，聲稱遭人詐騙新台幣50萬元，警方了解後，發現詐騙集團是以假冒公務員方式行騙...

少年高雄柴山海蝕洞看夕陽跌落7公尺 今年首例去年6起意外

高雄17歲古姓少年昨天跟女友以及5名友人到柴山秘境海蝕洞看夕陽，想攀爬岩石往下時卻不慎掉落6、7公尺高，導致受傷倒地動彈...

淡水警方春節前夕加強路口交通執法 取締機車行人違規

春節連假將至，新北市淡水警分局自1月28日起執行為期2周的交通大執法，於淡水區民權路、中正東路及淡金路沿線易肇事路口，針...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。