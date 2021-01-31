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影／夫舊衣回收丟了妻私房錢 警點出28萬找失主

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市黃姓男子是清潔隊員，他在18日整理舊衣回收時，發現裡面有一袋用塑膠袋裝的現金，因鈔票數量多，趕緊送到派出所失物招領，警方透過塑膠袋內的鈔票有夾著發票與廢紙回收的收據，據此找到高齡七旬的周姓老翁，老翁稱，該筆現金是妻子偷偷存下的女兒存的嫁妝及養老金，他不知道妻子放在那裡，才會隨舊衣一起丟棄，感謝警方協助。

台中市第四警分局大墩所警員林偉翔在18日值班時，黃姓清潔隊員（28歲）到派出所送上一袋現金，黃稱，他在整理舊衣回收時，發現一袋現金，立即向主管報告並前來報案。警方調查發現，由於鈔票數量頗多，還有濃濃的霉味，初判應為民眾存放私房錢，時間經久遺忘，過年大掃除不慎誤丟。

由於金額龐大，警方先向附近超商借點鈔機來清點，沒想到鈔票存放許久濕氣太重，無法用點鈔機清點，於是所內警員以人工方式分工清點，算出有28萬餘元，另外在清點時發現，鈔票內還有夾雜著廢紙回收的收據、發票，警方根據發票透過商店，查出疑似失主的會員資料後，順利聯絡上周姓老翁（72歲），不過老翁接獲詐騙電話，經警方不斷解釋，周才確定並非詐騙。

不過周姓老翁並不知道遺失的金額為多少，警方不敢大意，會同周前往清潔隊調閱監視器，確定是周姓失主在當日早上，將舊衣服拿到清潔隊丟棄。

經查，原來周姓老翁的妻子會存私房錢，要當作自己的老本與女兒嫁妝，都是辛苦撿回收存下的，但因周不知道妻子存私房錢的位置，才會連著私房錢跟舊衣服一起回收，周姓老夫妻在事後也帶著一盒水果，感謝警方與清潔隊的協助。

第四警分局大墩派出所長葉信良說，農曆春節即將到來，家家戶也會趁年前來大掃除，提醒民眾大掃除得注意，民眾常將貴重物，例如私房錢、金條、存摺等夾雜在電器用品、大型家具內，若沒有留意不小心就進到資源回收場了，丟棄雜物前請仔細檢查，以免損失辛苦賺取的積蓄。

台中市周姓老翁的妻子存私房錢，但周18日將舊衣送清潔隊回收時，也一併將私房錢丟棄，幸好清潔隊發現後，找警方協尋。圖／第四警分局提供
台中市周姓老翁的妻子存私房錢，但周18日將舊衣送清潔隊回收時，也一併將私房錢丟棄，幸好清潔隊發現後，找警方協尋。圖／第四警分局提供
台中市周姓老翁的妻子存私房錢，但周18日將舊衣送清潔隊回收時，也一併將私房錢丟棄，幸好清潔隊發現後，找警方協尋。圖／第四警分局提供
台中市周姓老翁的妻子存私房錢，但周18日將舊衣送清潔隊回收時，也一併將私房錢丟棄，幸好清潔隊發現後，找警方協尋。圖／第四警分局提供
台中市周姓老翁的妻子存私房錢，但周18日將舊衣送清潔隊回收時，也一併將私房錢丟棄，警方順利通知周領回，周也送上一箱水果感謝。圖／第四警分局提供
台中市周姓老翁的妻子存私房錢，但周18日將舊衣送清潔隊回收時，也一併將私房錢丟棄，警方順利通知周領回，周也送上一箱水果感謝。圖／第四警分局提供

老翁 私房錢 發票

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