影／台中市清晨街頭兩車互撞 轎車當場翻覆一駕駛受傷

台中市王姓男子今凌晨5時5分開車由大里東明路往內新方向行駛時，在路口和陳姓男子駕駛、沿益民路往大里市區方向的轎車碰撞，陳的轎車當場翻覆，肇事責任調查中。

據指出，王姓男子（50歲）當時的行向號誌是閃紅燈，陳姓男子（23歲）的行向號誌是閃黃燈 ；事故發生後，王有下車查看，他並未受傷，但陳則表示自己受傷了；兩人經酒測都無酒精反應。