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影／台中市清晨街頭兩車互撞 轎車當場翻覆一駕駛受傷
台中市王姓男子今凌晨5時5分開車由大里東明路往內新方向行駛時，在路口和陳姓男子駕駛、沿益民路往大里市區方向的轎車碰撞，陳的轎車當場翻覆，肇事責任調查中。
據指出，王姓男子（50歲）當時的行向號誌是閃紅燈，陳姓男子（23歲）的行向號誌是閃黃燈 ；事故發生後，王有下車查看，他並未受傷，但陳則表示自己受傷了；兩人經酒測都無酒精反應。
警方亦指出，依道路交通全安規則，閃黃燈表示警告，車輛應減速接近，注意安全，小心通過。閃紅燈：表示「停車再開」，車輛應減速接近，先停止於交岔路口前，讓幹道車先行後，認為安全時，方得續行。而行駛至交岔路口時，幹道車之路權優先於支道車。至於肇事責任，尚待交通大隊進一步分析與研判。
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