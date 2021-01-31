快訊

部桃群聚延燒至第2家醫院 陳時中下午2時說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男子被限制行動逼吃大便 過程還用手機直播警逮3人

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市朱姓男子與友人發生糾紛，本月27日被對方糾眾帶至杉林山區限制行動，不僅被眾人踩在地上凌虐辱罵，還被迫吃入人的排泄物，滿臉全是穢物，過程被人用手機直播，噁心影片近日在網路流傳。旗山警分局表示，此案警方主動介入偵辦，已經逮捕3名涉案男子，全案正擴大偵辦中。

網路流傳影片，高雄市一名年輕男子被多名穿著夾腳拖的男子踐踏在地，眾人出言辱罵，旁邊還有人從盒子內舀出大便，強迫餵食男子，受虐男子表情痛苦，糾紛疑起因於一起毒品案衍生的案外案。

警方主動調查發現，影片中的被害人是29歲朱姓男子，朱男自稱平日打零工，當天晚上在家被數名不明人士強押上車，眾人在車內討論官司問題，因故發生口角糾紛，被人載至杉林偏遠山區揮拳毆傷，被眾人恐嚇、強迫吃穢物，全程約3小時。

旗山昨晚通知連、洪及莊姓等3名男子到案說明，並持續擴大追查其他共犯，全案由橋頭地檢署指揮偵辦。旗山表示，網傳影片有3則，總長度約5分鐘，影片只有被害人影像，其餘犯嫌是聲音及穿夾腳拖畫面，涉嫌施虐者應該不只3人，還要擴大偵辦，這些舉動已經涉及妨害自由與傷害罪嫌。

朱男疑遭一群不明人士凌虐，警方昨天深夜逮捕3人。記者徐白櫻／翻攝
朱男疑遭一群不明人士凌虐，警方昨天深夜逮捕3人。記者徐白櫻／翻攝
朱姓男子被人強押至山區凌虐，臉上滿是穢物。記者徐白櫻／翻攝
朱姓男子被人強押至山區凌虐，臉上滿是穢物。記者徐白櫻／翻攝

夾腳拖 高雄市 直播

延伸閱讀

反萊劑醫師蘇偉碩：高雄空氣在殺人 明到市府表抗議

雲林農產直播 9小時創500萬業績

高雄首購宅 三區超搶手

「叱咤風雲」飆破2千萬 高雄影迷擠爆見面會

相關新聞

高雄男子被限制行動逼吃大便 過程還用手機直播警逮3人

高雄市朱姓男子與友人發生糾紛，本月27日被對方糾眾帶至杉林山區限制行動，不僅被眾人踩在地上凌虐辱罵，還被迫吃入人的排泄物...

影／台中市清晨街頭兩車互撞 轎車當場翻覆一駕駛受傷

台中市王姓男子今凌晨5時5分開車由大里東明路往內新方向行駛時，在路口和陳姓男子駕駛、沿益民路往大里市區方向的轎車碰撞，陳...

墾丁4名潛水教練 合力搶救溺水潛水客

屏東墾丁海域昨天上午一起發生潛水客溺水事件，一名68歲黃姓潛水客獨自到後壁湖出水口潛水，雖然著專業潛水裝備，仍不慎發生溺...

酒駕男追撞計程車 自己車頭全爛還讓運將受傷

台中市洪姓男子在今天凌晨與朋友飲酒後，開車上路，行經西屯區中清路外側車道時，撞上一輛計程車，造成計程車司機受傷送醫，洪的...

影／幼童異物哽塞莫驚慌 竹縣消防局拍急救教學影片

新竹縣近日發生2歲男童因吃葡萄噎死的意外，為了讓家長在發生意外時能即時搶救，新竹縣消防局特別拍攝嬰兒哈姆立克法影片，放在...

北市酒駕遇警拒檢閃小巷 撞計程車酒測0.58被逮

今天凌晨2時許，一輛銀色轎車行經台北市萬華區時，拒絕台北市警方攔查，駕駛開進一旁小巷想擺脫警方追趕，但出巷口後卻撞上一輛...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。