高雄男子被限制行動逼吃大便 過程還用手機直播警逮3人

高雄市朱姓男子與友人發生糾紛，本月27日被對方糾眾帶至杉林山區限制行動，不僅被眾人踩在地上凌虐辱罵，還被迫吃入人的排泄物，滿臉全是穢物，過程被人用手機直播，噁心影片近日在網路流傳。旗山警分局表示，此案警方主動介入偵辦，已經逮捕3名涉案男子，全案正擴大偵辦中。

網路流傳影片，高雄市一名年輕男子被多名穿著夾腳拖的男子踐踏在地，眾人出言辱罵，旁邊還有人從盒子內舀出大便，強迫餵食男子，受虐男子表情痛苦，糾紛疑起因於一起毒品案衍生的案外案。

警方主動調查發現，影片中的被害人是29歲朱姓男子，朱男自稱平日打零工，當天晚上在家被數名不明人士強押上車，眾人在車內討論官司問題，因故發生口角糾紛，被人載至杉林偏遠山區揮拳毆傷，被眾人恐嚇、強迫吃穢物，全程約3小時。