墾丁4名潛水教練 合力搶救溺水潛水客

屏東墾丁海域昨天上午一起發生潛水客溺水事件，一名68歲黃姓潛水客獨自到後壁湖出水口潛水，雖然著專業潛水裝備，仍不慎發生溺水，在海面載浮載沉，所幸，當時有4名潛水教練即時發現，合力將黃男拉上岸，施作CPR才恢復意識。黃男清醒後用微弱的力氣向4名教練道謝，經送醫治療，並無生命大礙。

參與救援的王姓潛水教練回顧，在後壁湖出水出口浪區，發現有人在海面載浮載沉，原以為是迷航的潛水員，隨後聽到有人呼救，發現溺水者面部呈現紫灰色且無呼吸心跳，當下就與另外3名教練，將他緊急拖帶離開浪區。

4名潛水教練，將溺水的黃男先行拉到岸邊的岩塊，不斷對他施作CPR，持續15分鐘左右，黃才恢復脈搏，臉色逐漸好轉。救護人員抵達後，合力將黃男抬上救護車，黃恢復意識後，也用微弱的力氣向4名教練說「謝謝」。

王姓教練表示，參與救援的4名潛水教練，來自兩間不同的潛水店，還有護理師，以及一名陌生潛水員，也慶幸受過專業潛水訓練，才能在緊急的時刻，協助遊憩海域的遊客，或其他潛水員。