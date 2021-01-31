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酒駕男追撞計程車 自己車頭全爛還讓運將受傷
台中市洪姓男子在今天凌晨與朋友飲酒後，開車上路，行經西屯區中清路外側車道時，撞上一輛計程車，造成計程車司機受傷送醫，洪的車頭也近乎全毀、計程車則是車尾受損，經查洪的酒精濃度超標，全案將依公共危險罪送辦，詳細肇因與案發經過，有待後續釐清。
據查，洪姓男子（36歲）在今天凌晨2時許，開車沿西屯區中清路外側車道，由環中路往黎明路方向行駛，在中清路接近經貿十路時，撞上行駛在外側車道，由甄姓男子（60歲）駕駛的計程車，洪除了車頭近乎全毀外，計程車的車尾也被撞凹，車內甄男也因此受傷，被送往清泉醫院治療。
台中市第六警分局交通分隊獲報到場，經酒測，洪的酒精濃度超過每公升0.55毫克，全案依公共危險罪偵辦，詳細案發經過，有待後續調查釐清。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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